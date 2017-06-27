超級任天堂 Super NES Classic Edition 也出復刻迷你版，21 款經典遊戲 79.99 美金 9/29 開賣

2017-06-27 12:33:24 哇哇
超級任天堂 Super NES Classic Edition 復刻迷你版

任天堂迷你紅白機讓大家瘋狂收藏（我的賣掉了 ><），市售價格都快要翻倍了，現在超級任天堂（超任）也推出了復刻迷你版，不過並不是大家所熟悉的日版，而是美版的外觀，收錄了 21 款經典的超任遊戲，包含有大家所熟悉的超級瑪利歐世界、超級瑪利歐賽車、超級大金剛、薩爾達傳說與快打旋風 II TURBO 等等，其中更有位這次新機而推出的 星戰火狐 2，上市價格為 79.99 美金，預定開賣日期為 2017.09.29 號，我覺得收藏價值非常不錯，期待快快開賣囉！

官方資訊：http://www.nintendo.com/super-nes-classic
超級任天堂 Super NES Classic Edition 復刻迷你版

手掌般的大小，迷你機就是這樣才經典。

超級任天堂 Super NES Classic Edition 復刻迷你版

搖桿大小好像比任天堂迷你紅白機還大，之前有迷你紅白機有搖桿過小的操控問題（可能也是需要掛在機身旁邊的大小而設計），這一個版本感覺更加適合，我想操作上會更加上手。

超級任天堂 Super NES Classic Edition 復刻迷你版

內建遊戲包含有：魂斗羅 Spirits、超級大金剛、地球冒險 2、Final Fantasy III、F-ZERO、星之卡比 超級豪華版、卡比之碗、薩爾達傳說 眾神的三角神力、洛克人 X、聖劍傳說 2、星戰火狐、星戰火狐 2、快打旋風 II TURBO、惡魔城、超級瑪利歐賽車、超級瑪利歐 RPG、超級瑪利歐世界、超級銀河戰士、Super Punch-Out!! 、超級瑪利歐 耀西島。英文版名稱：Super Mario World、Super Mario Kart、The Legend of Zelda: A Link to the Past、F-ZERO、Super Metroid、StarFox 2 logo、Star Fox、Street Fighter® II Turbo、Punch-Out、Castlevania IV、Donkey Kong Country、Mega Man X、Kirby Super Star、Final Fantasy III、Kirby's Dream Course、Star Fox、Yoshi's Island、Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars、Contra III: The Alien Wars、Secret of Mana、Earthbound、Super Ghouls 'N Ghosts。

超級任天堂 Super NES Classic Edition 復刻迷你版

官方資訊：http://www.nintendo.com/super-nes-classic

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