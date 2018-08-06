超級瑪利歐是我這個年代的童年回憶，可以說是明星級遊戲，有位外國玩家 Darbian 在2016 年四月份時，用了 4 分 57 秒 260 締造了最快完成超級瑪利歐的紀錄，沒想時隔 6 個月之後，Darbian 又創下紀錄，花了 4 分 56 秒 878 刷新自己四月份的紀錄，成為地球史上最快破關超級瑪利歐遊戲的男人！回想起小時候玩超級瑪利歐都只求不要死掉，安全的破關就好，在這兩個前提下，還要加入快速破關這個因素，實在是難上加難！一氣來看看完整的影片紀錄，Darbian 到底是如何破關的吧！
超級瑪利歐2最快速度破關重現
可以看到 Darbian 在影片中完美呈現超級瑪利歐 2 終極跑法，完全沒有任何失誤的情況下才能成為世界紀錄保持人啊，而且還是自己破了自己的紀錄，實在是太神啦！
△ 破關畫面紀錄，畫面上是 4 分 57 秒 02，因為遊戲完成後手動按下暫停，扣掉按下暫停的時間，完成的瞬間是 4 分 56 秒 878 無誤，搞不好過個幾個月 Darbian 又突破自己的新紀錄，但我個人覺得已經極限操作啦，真的沒辦法在快了 XD
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