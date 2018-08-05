台灣電子書平台 Readmoo 讀墨推出 7.8 吋全新電子書閱讀器 mooInk+ (mooInk Plus)，並於 8 月底開放預購，可以用超低早鳥價 6599 元入手 mooInk！比起手機螢幕，坦白說閱讀 e-ink 電子墨水螢幕，讀起來眼睛的舒適度逼近實體書的真實感，攜帶在包包裡也不會像實體書這麼重，一起看看這款新機 mooInk+ 的特色吧！
△ 左右實體翻頁按鍵，支援按鍵、滑動、點擊、翻頁等功能，機身重量 250 克，與全世界最大的繁體中文 Readmoo 書城連結，超過 9 萬本電子書可以挑選、閱讀。
△ 放在包包裡更堅固，新增鎂緩衝組件，加強防護構造，兼具薄機身與堅固。
△ 內建閱讀燈是基本的，但是竟然還有色溫可以調整，白光黃光任意調，E-Ink 電子紙面板，與閱讀實體紙的體驗相似，減少藍光刺激，在戶外大太陽下，不會有看不到字的情形。
△ 專為繁體中文設計的電子書閱讀器，支援直橫排轉換、字體縮放、五種自型變換。這款韓國設計、台灣製造的 mooInk+ 正式售價 7500 元，上市前推出早鳥預購價，最低 6599 元。
超級早鳥預購優惠
活動時間：8/28~8/30 限時三天
預購價：6799 元
早鳥預購優惠
活動時間：8/31~10/16
預購價：6999 元
團購優惠
活動時間：8/28~10/16
活動辦法：團購數量達 10 台
預購價：6799 元
Readmoo 讀墨的預購登記已啟動，登記後可獲得優惠代碼，並且於 8/28 開賣收到通知，對於有看書習慣的讀者，是一個不錯的入手時機，分享給大家！雖然與實體書閱讀起來還是有些許不同，但是沒有實體書的厚重感，可以隨時記錄閱讀頁數、隨時閱讀的體驗也是不錯的體驗吧！
Readmoo 活動網頁：mooInk+早鳥資訊
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