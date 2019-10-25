防毒軟體算是電腦的必備工具，持續的付費更新才能得到最佳的防護，今天小編來跟大家分享如何用 579 元購買元價 1090 元的防毒軟體「ESET Internet Security」，聽起來似乎沒有很吸引人？錯了！579 元除了能夠買到一組防毒軟體之外，還附贈一組價值 6999 元的「Win 10 專業版序號」，大家可別錯過這個好康，順手檢查電腦防毒軟體，是否期限快要到了呢？若是期限快到了，趕快把這次的序號買起來吧！

話不多說，小編自己先買一組，順便跟大家一步一步解析，如何購買：

△ 點擊上面的連結，進入 BZFuture ( 專門販賣優惠序號的國外網站 ) 優惠頁面，頁面中全部的軟體除了優惠價格之外，全部再加碼送 Windows 10 Pro 序號！常見的防毒軟體：卡巴斯基、小紅傘等還有其他類型的軟體，大家自己逛逛囉。這邊小編就購買防毒軟體「ESET Internet Security」，並實際操作一次給大家看。

△ 點擊防毒軟體「ESET Internet Security」後，快速登入帳戶，用旁邊的 Google 或是 FB 帳戶快速登入就可以。

△ 請特別注意這個步驟！登入之後，會被導向至左邊的畫面，你看到我畫了一個大Ｘ，請不要從那個畫面購買，請點這邊：https://tw.bzfuture.com/promo，進去之後再點一次你要購買的軟體序號。

(因為從被畫Ｘ的頁面購買，是沒有額外贈送 Win 10 Pro 序號的，所以請大家特別注意。)

△ 進入購買頁面後，確認數量是否正確，若沒有問題的話，點擊「現在購買」。

△ 接著按下「提交訂單」

△ 付款方式有 5 種，常用的付費方式：VISA、MASTER CARD 都有支援，對岸的朋友也支援支付寶付款。

△ 等待 5 秒畫面會自動跳轉。

△ 跳轉到我的購買訂單頁面，點擊「查看密鑰」。

△ 按下「獲得卡密」。





△ 這時候就可以看到防毒軟體「ESET Internet Security」、Windows 10 Pro 序號囉！

△ 信箱裡也會收到序號、軟體載點。

如何啟用序號？

以上是便宜序號的購買步驟，接下來小編帶著大家來啟用序號看看，是否真的能夠激活：

△ 因為我買的是防毒軟體「ESET Internet Security」序號，所以這邊就用它來做為啟用序號的示範，進入 ESET 序號線上啟用頁面，輸入剛剛收到的序號、國家、使用者名稱、Email。這邊需要特別注意，如果你也是購買 「ESET Internet Security」，國家請選擇 Afghanistan，因為序號不得跨國，不能選 Taiwan。這邊的選擇只作為驗證使用，與後續防毒軟體的使用沒有影響。

如果你是買其他防毒軟體，可以到 BZFuture 的我的購買訂單，查看是否有相關的注意事項。

△ 線上啟用完畢之後，就可以下載軟體啦，軟體直接到 ESET 官網下載就可以了。下載之後選擇「只用購買的授權金鑰」。

△ 將剛剛 Email 裡面的序號貼上後，點擊繼續。

△ 序號正常被啟用了、確認一下授權日期也是一年沒有問題。

△ 接下來就可以正常使用囉！

如何下載 Windows 10 光碟？

△ 進入頁面（https://www.microsoft.com/zh-tw/software-download/windows10）後立即下載工具。或是透過本站的 Windows 10/8/7、Office 2007/2010/2013/2016 安裝光碟直接下載，Windows ISO Downloader 輕鬆搞定！

△ 工具打開後我們必須選擇建立另外一部電腦的安裝媒體，因為我們購買的序號是單機全新安裝使用。

△ 選擇自己要的 Windows 10 語言、版本與架構後繼續。

△ 可以直接製作成 USB 開機隨身碟，也能下載 ISO 檔案。

△ 我自己是下載 ISO 檔案，就等著慢慢下載，下載後燒成光碟就可以來安裝新電腦囉！安裝步驟可以參考：Windows 10 安裝步驟教學，第一次安裝就上手！安裝教學比較久了，但是差異不會太大。

以上是小編購買的過程紀錄，分享給大家，除了「ESET Internet Security」這款防毒軟體優惠之外，小編順手幫大家整理了以下幾款 BZFuture 上，我覺得相當超值的組合包給大家：