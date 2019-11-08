相信大家偶爾都會看到便宜買 Windows 10 的文章訊息，「便宜有鬼、免費最貴」我相信大家都是認同的，我的立場是不鼓勵也不排斥，如果你剛好有需求，又能接受這樣的風險，那麼自己想清楚就好！目前台灣微軟推出了一個「微軟授權三秒教」的網站，讓大家可以更清楚了解微軟授權，若你心中也有疑慮的話，不妨就仔細來了解一下。簡單來說能啟用 Windows 的金鑰，都是真實的金鑰，金鑰並沒有正版與盜版之分，只是金鑰的取得就必須取得微軟合法的授權，以下替大家摘錄微軟說明部分。

首先，在網路上低價買到的產品金鑰也可以啟動，為什麼會違法呢？原因在於，這些產品金鑰是非法取得的。這些非法取得的金鑰可能有以下來源，以下逐一說明它們的違法性，希望有助於大家辨別： OEM金鑰：根據Windows產品授權合約第四條規定：裝置中預先裝載的OEM軟體，只可隨原本、經授權的裝置以及產品金鑰一起移轉。→ 因此，OEM金鑰不可單獨、未隨裝置一起在網路上被販賣。

大量授權金鑰 (VL Key)：根據大量授權金鑰合約（包括教育版）第十條規定：金鑰屬於微軟機密資訊，使用者不可對第三方揭露金鑰。→ 因此，沒有任何大量授權金鑰(VL Key)可以單獨在網路上被販賣。上述違法網站向消費者聲稱其販售金鑰為正版，甚至準備花式措辭說明其合法，這都是因為這些海外非法網站不了解台灣法律所造成的。上述網站聲稱販售微軟「正版」金鑰，卻不知金鑰並無正版與盜版之分，因為所有金鑰若可以成功啟動即為微軟真實的金鑰，但要合法販售微軟真實金鑰必須取得微軟合法的授權。若未經授權，即使以取巧的方法取得真實金鑰後在網路上販售，仍會觸犯《著作權法》80條之2「破解、破壞或規避防盜拷措施之設備、器材、零件、技術或資訊，未經合法授權不得製造、輸入、提供公眾使用或為公眾提供服務。」