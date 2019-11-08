手機網路你用哪家電信？每年電信業者都會推出超殺的網路吃到飽資費，去年的 499 吃到飽大戰還歷歷在目，也有業者會推出攜碼換現金的優惠來搶客，消費者要如何查詢自己合約到期了沒？小編這邊幫大家整理出中華、台灣、遠傳、台灣之星及亞太電信 5 大電信的合約查詢懶人包，建議把本頁面儲存下來，每年要換資費時，都可以看一次喔！

中華電信

△ 線上查詢有兩種方法，分別是網路查詢及 App：網路查詢，至中華電信網路客服中心，選擇「合約查詢」，登入後即可查詢。另外也可下載 APP 查詢：下載中華電信 APP ( Google Play 、App Store )登入後，點選右上角選單，選擇「資費合約」即可。

簡訊及電話：可用手機直撥 123 或簡訊查詢：手機簡訊輸入 800 傳送至 800→輸入 11 → 輸入身分證字號後 9 碼/公司統一編號即可。

台灣大哥大

△ 線上查詢有兩種方法，分別是網路查詢及 App：網路查詢，至台灣大哥大網站，登入後選擇「用戶服務」→「帳單與合約」→「合約內容查詢」。下載台灣大哥大行動客服 APP （Google Play、App Store）登入後選擇「合約」→「我的合約」即可查詢

電話查詢：可用手機直撥 199 即可查詢。

遠傳電信

△ 線上查詢有兩種方法，分別是網路查詢及 App：網路查詢，至遠傳電信網站，登入後選擇「合約/費率」→「合約資訊查詢」。另外也可下載 APP 查詢：下載遠傳行動客服 APP （Google Play、App Store）登入後，選擇「合約/費率」→「我的合約」即可。

電話查詢：可用手機直撥 123 即可查詢。

台灣之星

△ 線上查詢有兩種方法，分別是網路查詢及 App：網路查詢，至台灣之星網站，登入後選擇「我的帳戶」即可查詢。另外也可下載 APP 查詢：下載台灣之星 APP ( Google Play、App Store )登入後，下載 APP 登入後選擇「我的專案」即可。

電話查詢：可用手機直撥 123 即可查詢。

亞太電信

△ 線上查詢有兩種方法，分別是網路查詢及 App：網路查詢，至亞太電信網站，登入後選擇「熱門服務」→「合約查詢」即可。另外也可下載 APP 查詢：下載亞太電信 Gt 4G 行動客服 APP （Google Play、App Store）登入後即可查詢。

電話查詢：可用手機直撥 999 即可查詢。