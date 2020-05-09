手機網路資費方案快到期了？母親節有什麼值得申辦的電信資費方案嗎？小編幫大家整理的中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星 5 家電信最殺的 4G 吃到飽方案，網路資費快到期的朋友可以參考，大部分的母親節專案都在 5/31 前截止，若有需要的話在 5 月底前申辦都來得及喔。

找便宜上網資費

中華電信 遠傳電信 台灣大哥大 亞太電信 台灣之星 月租費 599 元 499 元 499 元 588 元 買 799 資費送 188 吃到飽資格 限速 不限速 不限速 不限速 不限速 不限速 內容

1. 4G 上網吃到飽

2. 我的熱線(乙門)免費

4. 網內45分鐘

3. CHT Wi-Fi無線上網

4. 加價購-精采Hami包

5. 名牌家電(擇1)免費帶回家 1. 4G 上網吃到飽

2. 網內語音前 5 分鐘免費

3. 電信帳單回饋HAPPY GO 點數

4. 送$250 禮券

5. 送 5,200 購物金 1. 4G 上網吃到飽

2. 網內語音前 5 分鐘免費

3. 加碼送 250 momo 幣 1. 4G 上網吃到飽

2. 網內免費

3. 送 1.1 萬 SOGO 禮券 1. 4G 上網吃到飽

2. 網內免費

3. 用戶申辦本專案月租 $799 以上資費後，用戶將於門號開通滿 7 天後獲得申辦月租 $188 門號資格。綁約期間內，用戶享有不限速上網吃到飽，綁約期滿後回復每月 3GB 不限速上網吃到飽，超量後網速降至 1 Mbps。 網外 40分鐘/月 送 30 分鐘/月 送 30 分鐘/月 送 500 分鐘/月 送 300 分鐘/月 市話 15分鐘/月 - - 送 500 分鐘/月 送 300 分鐘/月 申辦期限 2020/6/30 前 2020/5/31 前 2020/5/31 前 2020/5/31 前 2020/5/31 前 綁約 24 個月 12 個月 12 個月 30/36 個月 30 個月 資格 限網路申辦：

新申辦、攜碼限定 限網路申辦：

新申辦、攜碼限定 限網路申辦：

新申辦、攜碼限定 新申辦、攜碼限定 限新申辦/攜碼用戶申辦 活動網址 中華電信官網 遠傳電信官方網站 台灣大哥大官方網站 亞太電信官方網站 台灣之星官網

中華電信

除了 599 加碼送精品家電外，中華電信還推出資費搭家電、資費搭手機等活動，有興趣的朋友可至活動官網查詢。

中華電信 月租費 599 元 限速 不限速 內容

1. 4G 上網吃到飽

2. 我的熱線(乙門)免費

4. 網內45分鐘

3. CHT Wi-Fi無線上網

4. 加價購-精采Hami包

5. 名牌家電(擇1)免費帶回家 網外 40分鐘/月 市話 15分鐘/月 申辦期限 2020/6/30 前 綁約 24 個月 資格 限網路申辦：

新申辦、攜碼限定 活動網址 中華電信官網

遠傳電信

除了資費外，有媽媽專屬的 SK-II 保養品、3C、廚店，還有 AirPods Pro、iPhone 11 Pro 等手機可以用專案價帶回家。

遠傳電信 月租費 499 元 限速 不限速 內容 1. 4G 上網吃到飽

2. 網內語音前 5 分鐘免費

3. 電信帳單回饋HAPPY GO 點數

4. 送$250 禮券

5. 送 5,200 購物金 網外 送 30 分鐘/月 市話 - 申辦期限 2020/5/31 前 綁約 12 個月 資格 限網路申辦：

新申辦、攜碼限定 活動網址 遠傳電信官方網站

台灣大哥大

有別於其他電信，台灣大哥大更專注於資費上的優惠，除了 4G 吃到飽外，有 399、129、199 針對輕量型網路使用者推出的超便宜小資方案。

台灣大哥大 月租費 499 元 限速 不限速 內容 1. 4G 上網吃到飽

2. 網內語音前 5 分鐘免費

3. 加碼送 250 momo 幣 網外 送 30 分鐘/月 市話 - 申辦期限 2020/5/31 前 綁約 12 個月 資格 限網路申辦：

新申辦、攜碼限定 活動網址 台灣大哥大官方網站

亞太電信

亞太電信除了送萬元 SOGO 禮券外，還有 Dyson 吸塵器、Samsung A31 手機 0 元起～以及其他精品家電、旗艦手機專案優惠。

亞太電信 月租費 588 元 限速 不限速 內容 1. 4G 上網吃到飽

2. 網內免費

3. 送 1.1 萬 SOGO 禮券 網外 送 500 分鐘/月 市話 送 500 分鐘/月 申辦期限 2020/5/31 前 綁約 30/36 個月 資格 新申辦、攜碼限定 活動網址 亞太電信官方網站

台灣之星

台灣之星除了推出雙 11 才有的 188 吃到飽必殺技外，也有許多熱門家電、商品搭配挑選～