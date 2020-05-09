手機網路資費方案快到期了？母親節有什麼值得申辦的電信資費方案嗎？小編幫大家整理的中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星 5 家電信最殺的 4G 吃到飽方案，網路資費快到期的朋友可以參考，大部分的母親節專案都在 5/31 前截止，若有需要的話在 5 月底前申辦都來得及喔。
找便宜上網資費
|中華電信
|遠傳電信
|台灣大哥大
|亞太電信
|台灣之星
|月租費
|599 元
|499 元
|499 元
|588 元
|買 799 資費送 188 吃到飽資格
|限速
|不限速
|不限速
|不限速
|不限速
|不限速
|內容
|
1. 4G 上網吃到飽
2. 我的熱線(乙門)免費
4. 網內45分鐘
3. CHT Wi-Fi無線上網
4. 加價購-精采Hami包
5. 名牌家電(擇1)免費帶回家
|1. 4G 上網吃到飽
2. 網內語音前 5 分鐘免費
3. 電信帳單回饋HAPPY GO 點數
4. 送$250 禮券
5. 送 5,200 購物金
|1. 4G 上網吃到飽
2. 網內語音前 5 分鐘免費
3. 加碼送 250 momo 幣
|1. 4G 上網吃到飽
2. 網內免費
3. 送 1.1 萬 SOGO 禮券
|1. 4G 上網吃到飽
2. 網內免費
3. 用戶申辦本專案月租 $799 以上資費後，用戶將於門號開通滿 7 天後獲得申辦月租 $188 門號資格。綁約期間內，用戶享有不限速上網吃到飽，綁約期滿後回復每月 3GB 不限速上網吃到飽，超量後網速降至 1 Mbps。
|網外
|40分鐘/月
|送 30 分鐘/月
|送 30 分鐘/月
|送 500 分鐘/月
|送 300 分鐘/月
|市話
|15分鐘/月
|-
|-
|送 500 分鐘/月
|送 300 分鐘/月
|申辦期限
|2020/6/30 前
|2020/5/31 前
|2020/5/31 前
|2020/5/31 前
|2020/5/31 前
|綁約
|24 個月
|12 個月
|12 個月
|30/36 個月
|30 個月
|資格
|限網路申辦：
新申辦、攜碼限定
|限網路申辦：
新申辦、攜碼限定
|限網路申辦：
新申辦、攜碼限定
|新申辦、攜碼限定
|限新申辦/攜碼用戶申辦
|活動網址
|中華電信官網
|遠傳電信官方網站
|台灣大哥大官方網站
|亞太電信官方網站
|台灣之星官網
中華電信
除了 599 加碼送精品家電外，中華電信還推出資費搭家電、資費搭手機等活動，有興趣的朋友可至活動官網查詢。
|中華電信
|月租費
|599 元
|限速
|不限速
|內容
|
1. 4G 上網吃到飽
2. 我的熱線(乙門)免費
4. 網內45分鐘
3. CHT Wi-Fi無線上網
4. 加價購-精采Hami包
5. 名牌家電(擇1)免費帶回家
|網外
|40分鐘/月
|市話
|15分鐘/月
|申辦期限
|2020/6/30 前
|綁約
|24 個月
|資格
|限網路申辦：
新申辦、攜碼限定
|活動網址
|中華電信官網
申請網址：中華電信官網
遠傳電信
除了資費外，有媽媽專屬的 SK-II 保養品、3C、廚店，還有 AirPods Pro、iPhone 11 Pro 等手機可以用專案價帶回家。
|遠傳電信
|月租費
|499 元
|限速
|不限速
|內容
|1. 4G 上網吃到飽
2. 網內語音前 5 分鐘免費
3. 電信帳單回饋HAPPY GO 點數
4. 送$250 禮券
5. 送 5,200 購物金
|網外
|送 30 分鐘/月
|市話
|-
|申辦期限
|2020/5/31 前
|綁約
|12 個月
|資格
|限網路申辦：
新申辦、攜碼限定
|活動網址
|遠傳電信官方網站
台灣大哥大
有別於其他電信，台灣大哥大更專注於資費上的優惠，除了 4G 吃到飽外，有 399、129、199 針對輕量型網路使用者推出的超便宜小資方案。
|台灣大哥大
|月租費
|499 元
|限速
|不限速
|內容
|1. 4G 上網吃到飽
2. 網內語音前 5 分鐘免費
3. 加碼送 250 momo 幣
|網外
|送 30 分鐘/月
|市話
|-
|申辦期限
|2020/5/31 前
|綁約
|12 個月
|資格
|限網路申辦：
新申辦、攜碼限定
|活動網址
|台灣大哥大官方網站
亞太電信
亞太電信除了送萬元 SOGO 禮券外，還有 Dyson 吸塵器、Samsung A31 手機 0 元起～以及其他精品家電、旗艦手機專案優惠。
|亞太電信
|月租費
|588 元
|限速
|不限速
|內容
|1. 4G 上網吃到飽
2. 網內免費
3. 送 1.1 萬 SOGO 禮券
|網外
|送 500 分鐘/月
|市話
|送 500 分鐘/月
|申辦期限
|2020/5/31 前
|綁約
|30/36 個月
|資格
|新申辦、攜碼限定
|活動網址
|亞太電信官方網站
台灣之星
台灣之星除了推出雙 11 才有的 188 吃到飽必殺技外，也有許多熱門家電、商品搭配挑選～
|台灣之星
|月租費
|買 799 資費送 188 吃到飽資格
|限速
|不限速
|內容
|1. 4G 上網吃到飽
2. 網內免費
3. 用戶申辦本專案月租 $799 以上資費後，用戶將於門號開通滿 7 天後獲得申辦月租 $188 門號資格。綁約期間內，用戶享有不限速上網吃到飽，綁約期滿後回復每月 3GB 不限速上網吃到飽，超量後網速降至 1 Mbps。
|網外
|送 300 分鐘/月
|市話
|送 300 分鐘/月
|申辦期限
|2020/5/31 前
|綁約
|30 個月
|資格
|限新申辦/攜碼用戶申辦
|活動網址
|台灣之星官網