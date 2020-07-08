台灣五大電信 5G 資費比較表

5G 大戰戰已經開打，不少人已經迫不及待想體驗看看 5G 的速度，五大電信業者已經開始推出早鳥台灣 5G 資費方案，中華電信已經推出早鳥 1399 元 5G 網路吃到飽方案，能讓 4G 自動升級 5G 方案，至於台灣大哥大、遠傳、台灣之星與亞太電信的 5G 價格和資費方案又會是多少呢？本篇將會整理告訴大家。

中華電信 5G 方案

中華電信針對 5G 先行推出早鳥「5G Pass 體驗」方案，只要在開台前申辦 5G 手機，並且搭配「大4G購機方案 」和「青春無敵學生方案」其中一項，就能夠在 5G 開台後不加價、免換約，直接免費體驗 12 個月 5G 上網及應用，體驗期間也同樣以 4G 吃到飽費率收費和享有同樣優惠內容，同等於 2020 年 7 月到 2021 年 7 月可免費體驗 5G 服務，不過在體驗結束後，會以簡訊通知，確定是否要加價升級才能夠繼續體驗 5G 服務，如沒有升級加價用戶，就會自動恢復到 4G 方案合約。

中華電信 8 種方案 :
  • 599 方案跟 799 方案：限速 500Mbps 、上網量 24GB
  • 999方案：限速 500Mbps 、上網量 60GB
  • 1199方案：限速 500Mbps 、上網量 100GB
  • 1399、1599、1799、2699方案：吃到飽 ，熱點分享量分別為50GB、70GB、90GB、200GB

台灣五大電信 5G 資費比較表

圖為中華電信 5G 資費表，提供從 599 元到 2699 元共 8 種月租方案。

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遠傳電信 5G 方案

遠傳類似中華電信的方案，搭配部分 4G 上網資費方案後，即可在 5G 正式開台後搶先體驗 5G 上網 12 個月，到期後會再詢問用戶是否要升級為 5G 方案。若申辦 1399元 以上的資費，開台後可不加價直接由 4G 升級為 5G。

遠傳 7 種方案 :

  • 599、799、999、1199 方案：限速 500Mbps ，上網量最低 24GB 最高 100GB
  • 1399 方案：限速 1Gbps ，上網吃到飽
  • 1799、2699 方案：限速 1Gbps ，上網吃到飽 ，10/31 前熱點分享吃到飽量分別為 50GB、90GB、200GB

台灣五大電信 5G 資費比較表

圖為遠傳電信 5G 資費表，提供從 599 元到 2699 元共 7 種月租方案。

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台灣大哥大 5G 方案

「5G 早鳥體驗方案」以 4G 雙飽方案為基礎，用戶申辦月租 599 元的 4G 吃到飽，就可在開台後體驗 5G 服務，體驗時間依申辦資費及年資計算，約 3 個月到 2 年不等。
台灣五大電信 5G 資費比較表
上圖為台灣大哥大最新資費方案表。

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亞太電信 5G 方案

亞太電信7月3日至31日止，推出「5G早鳥體驗專案」，凡新申辦/攜碼及續約用戶，月付 599 元起，享「上網、語音雙飽」( 4G 不限速上網吃到飽、網內免費、網外/市話最高送 700 分鐘通話)，再享2個月Gt TV 0元月租優惠，未來可優先升級 5G，原約期內享 5G 飆速上網及 Gt TV「5G Zone」高畫質視聽饗宴。目前5G手機價格多落在3萬元以上，亞太電信祭出高額補貼最高 35000 元，以 Samsung Galaxy S20 128GB 為例，搭配月租 1599 元，超大O極限全螢幕、8K高畫質攝影 5G 手機輕鬆 0 元帶走。

台灣五大電信 5G 資費比較表

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台灣之星 5G 方案

台灣之星已宣布「早鳥 $699 5G不限速吃到飽」預約方案，凡是新申辦、攜碼及續約用戶都能申辦，即日起只要到台灣之星官網登記預約，等到台灣之星 5G 開台後，即可憑簡訊至網路門市或全台實體門市申辦，即可享有 5G 吃到飽、網內免費和網外/市話送250分鐘優惠。台灣之星也強調，此優惠僅供限時預約才能享有，如未來5G開台後，就不會持續推出此價格。

台灣五大電信 5G 資費比較表

圖為台灣之星早鳥 699 5G 不限速吃到飽預約方案。

台灣五大電信 5G 資費比較表

如果是台灣之星老客戶，也另有 5G 老客戶優惠，不需等待 5G 開台，只要在 7/31 之前續約月租 599 的 4G 資費方案，也能享有老客戶 5G 雙重優惠：

1 . 最高享免費 2 年 5G 體驗
2 . 搭 5G 手機最高再折 6000

舉例續約預約 5G $999 專案之用戶，在開台後隨時換5G新手機若手機市價為 $20000，搭配 $999 專案手機優惠價 $9000，使用預約 5G 加碼折扣最高再折 $6000 你只需付 $3000 ( $9000-$6000 ) ，對於不符合續約資格的老客戶，也能夠透過原約升級，同樣可享免費 2 年 5G 體驗，合約也不會延長。

點我台灣之星全系列 5G 資費表

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