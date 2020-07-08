抄襲檢查

如何知道自己的網站內容有沒有被其它人整套搬走？最近小編發現一個線上服務 PlagiaShield，只要輸入自己的網域，PlagiaShield 就會自動進行掃描、比對，將所有抄襲你網站內容的其它網域通通列出來，並且提供後續處理方式，例如提交 DMCA 讓 Google 將抄襲內容進行移除，PlagiaShield 也會提供 Email 範本信件，模仿網站法務的口吻，一鍵寄信給對方網站管理員，趕快來輸入自己的網域，看看自己辛苦經營的內容有沒有被整套搬走吧。

抄襲檢查

首先進入 PlagiaShield 首頁，必須註冊會員才可以繼續使用服務，就簡單花個 1 分鐘註冊一下，不會花太久時間。

文章抄襲

PlagiaShield 有付費方案及免費方案，差別在於免費的只能掃描 500 個頁面，如果你的網頁量過 500 個，也可以選擇免費方案試用。

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最後填入國家按下 Next 後就終於可以開始使用 PlagiaShield 的服務啦。 

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首先輸入你要掃描的網頁 URL，輸入完畢後按下下方藍色按鈕。

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確認後點擊 Start monitoring 就會開始對網頁進行掃描。

文獻抄襲檢測系統

掃描之後會需要等待一段時間，大約 5 分鐘左右，掃描完畢後會有兩個欄位，第一個是 Review Pages。

PlagiaShield

這個 Review Pages 功能可以看到自己網站中的文章，是某有在其它網域中出現，若有的話是什麼網域通通無所遁形。相反的，對於有團隊的站長來說，也可以用這個功能來檢視自己的文章內容是否有與其它網站重複到。

抄襲內容檢查工具

第二個是 Review Domains，PlagiaShield 會找出與你這 500 個頁面有類似內容的網站，按下 Review Domains 能夠進一步看到是哪些網站與我們的網站有重複內容。

抄襲內容檢查工具

全部有抄襲你網站內容嫌疑的網址，通通會被條列出來，包含網域、重複頁面數量、內容相似度百分比等...

PlagiaShield

點擊進去之後可以看到更詳細的資料，若確定是抄襲內容而不是授權的話，可以點擊上方的  Duplicate 標記。

PlagiaShield

回到剛剛上一個頁面中，就可以看到上方的 Pages 分類，就能夠看到被抄襲的文章網址、內容詳細資訊。

PlagiaShield

若要採取動作聯繫對方的話，PlagiaShield 也有提供以網站法務的口吻的 Email 信件，可以一鍵寄信警告對方，當然這只是警告意味比較濃厚，有沒有效又是另一回事啦，總之太多的重複內容可能會對 SEO 多少有影響，大家可以善用工具來對自己的網站內容作一下健檢唷。

PlagiaShield 抄襲內容檢查工具：https://app.plagiashield.com/app/signup

PlagiaShield 抄襲內容檢查工具，掃描網站中的文章是否有被抄襲 相關文章

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訪客留言

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