為什麼我的 Instagram 沒有打字機新字體？我自己的 IG 追蹤網美清單中，有許多人都在現實動態上放上了新字體，但是打開自已的 IG 後卻怎麼也找不到，後來發現不是我人品差，因為有許多網友也來信詢問一樣的問題，網路上有許多流傳解鎖 IG 新字體的方法，這篇文章中小編幫大家整理出 4 個解決 IG 跑不出新字體的方法，如果你的 IG 也跟我有一樣的問題，不妨試試以下 4 種解決方法吧。



方法一：點擊左上角按鈕

發限動選擇「打字機」字體，輸入好要發佈的文字後，連點左上角的排版或字體特效按鈕，部分網友表示就是使用這樣的方法來召喚出 IG 字體的，不過並不是對全部的人有效果，像小編人品不好點了 3 個月都沒有效果 XD

方法二：重新登入

進入 IG 個人主頁後，點擊設定，將 IG 帳號登出後重新登入。我自己測試之後是，同樣沒有新字體出現，不過大家可以試試看，或許對你來說非常有效。

方法三：更新

Instagram 版本過舊也有可能是沒辦法跑出新字體的原因，若你將 App 自動更新關閉的話，試試將 IG 更新到最新版本吧。這個更新 IG 的方法是我自己的第一個執行的方法，很不幸運地對我的 IG 沒有用～～

PS. 你也可以試著更新自己的 Android、iOS 到最新版本。

方法四：移除重裝

最後一個方法就是將 IG 移除後重新安裝，據說這樣也有人因此開啟了新字體，這個步驟要注意的是要記好自己的密碼，忘記的話重新登入時可能要花一些時間找回。

以上 4 個方法小編自己全部經歷過，結果是我人品不好因此宣告無效，不過大家依然可以試試看，因為有許多網友試了其中一種後就中獎成功開啟新字體。如果你跟小編一樣全部方法都嘗試了還是失敗，晉級為 IG 邊緣人也別太難過，Facebook 公司測試新功能時常常用 A/B Test 的做法，來測試功能是否受歡迎或有瑕疵，因此我們心裡只能想像～待時機較成熟後它一定會開啟的。