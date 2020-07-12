IG 字體不見

為什麼我的 Instagram 沒有打字機新字體？我自己的 IG 追蹤網美清單中，有許多人都在現實動態上放上了新字體，但是打開自已的 IG 後卻怎麼也找不到，後來發現不是我人品差，因為有許多網友也來信詢問一樣的問題，網路上有許多流傳解鎖 IG 新字體的方法，這篇文章中小編幫大家整理出 4 個解決 IG 跑不出新字體的方法，如果你的 IG 也跟我有一樣的問題，不妨試試以下 4 種解決方法吧。


方法一：點擊左上角按鈕

IG 新字體不見

發限動選擇「打字機」字體，輸入好要發佈的文字後，連點左上角的排版或字體特效按鈕，部分網友表示就是使用這樣的方法來召喚出 IG 字體的，不過並不是對全部的人有效果，像小編人品不好點了 3 個月都沒有效果 XD

方法二：重新登入

IG 新字體不見

進入 IG 個人主頁後，點擊設定，將 IG 帳號登出後重新登入。我自己測試之後是，同樣沒有新字體出現，不過大家可以試試看，或許對你來說非常有效。

方法三：更新

IG 新字體 Android

 Instagram 版本過舊也有可能是沒辦法跑出新字體的原因，若你將 App 自動更新關閉的話，試試將 IG 更新到最新版本吧。這個更新 IG 的方法是我自己的第一個執行的方法，很不幸運地對我的 IG 沒有用～～

PS. 你也可以試著更新自己的 Android、iOS 到最新版本。

方法四：移除重裝

IG 字體不見

最後一個方法就是將 IG 移除後重新安裝，據說這樣也有人因此開啟了新字體，這個步驟要注意的是要記好自己的密碼，忘記的話重新登入時可能要花一些時間找回。

以上  4 個方法小編自己全部經歷過，結果是我人品不好因此宣告無效，不過大家依然可以試試看，因為有許多網友試了其中一種後就中獎成功開啟新字體。如果你跟小編一樣全部方法都嘗試了還是失敗，晉級為  IG 邊緣人也別太難過，Facebook 公司測試新功能時常常用 A/B Test 的做法，來測試功能是否受歡迎或有瑕疵，因此我們心裡只能想像～待時機較成熟後它一定會開啟的。

IG 限動打字機字體怎麼打？4 個小撇步叫出隱藏版字體 相關文章

訪客留言

IG 限動打字機字體怎麼打？4 個小撇步叫出隱藏版字體 參考資料

Plagiarism Checker - PlagiaShield
PlagiaShield is a free online plagiarism checker. Monitor up to 500 pages, free of charge. In record time, find all content thefts. PlagiaShield also prepares everything so you can act on the results. Get Started Fight plagiarism in 4 steps Step ...
PlagiaShield - 免費線上抄襲檢查器，掃描網站內容尋找剽竊的 ...
5 天前 - PlagiaShield 是一款幫助你保護網站內容，避免你的文章遭到剽竊後你卻渾然不知。一但透過它掃描你的網站 ... 內容目錄. 1 PlagiaShield 簡介教學.
解鎖Instagram新字型的方法～幾個IG story 小技巧- YouTube
【HOME TOUR】搬進韓國最新Apartment！超智能家居隱藏功能的大公開！ https://youtu.be ...
Jérémy Mauboussin - Founder - PlagiaShield | LinkedIn
PlagiaShield hunt content thefts at scale to help you get better SEO results. Try it free at https://plagiashield.com Data Consultant Jeremy Mauboussin oct. 2017 – janv. 2019 1 an 4 mois Région de Nancy, France J&#39;aide les entreprises à mieux ...
【IG 限時動態】Instagram 推出新字體！教你怎麼打出明體、圓體、粗體字！ | 奇奇筆記
你最近是不是有發現有些人的IG限時動態字體好像跟之前不太一樣呢？沒錯~~~ Instagram的限時動態有新的字體啦「明體」！只要把IG更新到最新版本，就有新的字體可以發動態貼
超酷必學IG 限時動態文字樣式！ Creative Fonts for ...
我覺得編輯照片起來超級有創意，而且字體都超級特別！ 喜歡的人趕快去下載 ... 房間Room tour 大公開https ...
Excel OFFSET - 透過 OFFSET 函數幫你取出指定間隔的資料 - TechMoon 科技月球
今天就要教大家利用 OFFSET 這個函數，幫助你取出 Excel 當中指定間隔的資料。 舉例來說，當你要取得奇數同學的編號與姓名，該怎麼快速轉換？ 如果資料很少，你可以手動一個一個挑選。但一但資料量越來越多時，勢必要使用函數來幫忙你輕鬆的搞定！ 今天我們要來教 ...
修改報告不混亂的 Word 追蹤修訂教學：高效率比對原稿完稿
我在之前的「 Google 雲端辦公室課程」中講到 Google 文件協同合作案例時，我都會提醒大家可以搭配使用 Google 文件上的「建議操作」功能，讓多人編輯同一份報告、文章時更加條理分明，修改更有效率。而這並非 Google 文件獨創功能，事實上這是來自於 Word 上優秀 ...
Pivoted to Sumtracker
We have been trying to figure out a SAAS product for a long time. But couldn&#39;t really find a problem we can model to target a particular target customer...
2018年最新9個IG限時動態的秘笈大公開！! 2018 ... - YouTube
第5招真的沒人知道啦！2018年最新9個IG限時動態的秘笈大公開！ ... 第一招特別字體相信很多朋友 ...