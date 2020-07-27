教你如何在 IG 打出漸層彩虹文字

先前有分享 IG 彩虹邊框的限時動態教學，又有網友來敲碗問說「那 IG 彩虹文字怎麼做」？大家可能在 Instagram 限時動態，看過某些人或是朋友打出來文字是「彩虹的顏色」，是不是感到特別活潑特別新奇呢 ?，那這些「彩虹文字」要怎麼打出來呢 ? 其實很簡單，只要在 Instagram 限時動態，使用內建的調色盤功能並搭配一個小技巧就可以打出「彩虹文字」喔 ! 本篇將教大家如何在 IG 限動打出這種特殊漸層的「彩虹文字」，讓大家的  Instagram 文字內容變得繽紛亮麗，一秒讓人被你吸引。

教你如何在 IG 打出漸層彩虹文字

首先，在你的限時動態上輸入任何文字，中文或英文都可以，並點一下文字將它們全選起來。

教你如何在 IG 打出漸層彩虹文字

接著，長按下方的顏色區塊隨意按住一個顏色即可，你會看到它出現上圖這種調色盤，注意一定要同時按著白色框內的「藍色小圓點」及「調色盤」，一定要一起按住一起往左邊滑動 ( 左右滑都沒問題 )。

教你如何在 IG 打出漸層彩虹文字

接下來，你的文字就會隨著你手的移動填上不同的顏色，舊會跑出彩虹文字，千萬要記得一定先將文字全選起來，並使用調色盤功能上色就可以啦 !

教你如何在 IG 打出漸層彩虹文字

完成之後，就會出現這種特殊的彩虹文字，熟悉之後，也可以變出漸層文字出來，這樣大家就可以隨心所欲的調整自己文字的色彩，為自己的 Instagram 添加更多色彩更生動的文字，希望這個小技巧有幫助到大家，但一開始可能需要多試幾次，之後想打出彩虹文字的字體就不會困難喔！

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