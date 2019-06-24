PPT 有模板不奇怪，現在連 Instagram 也有模板了？沒錯！你有發現網美的限時動態都特別唯美嗎？原來是使用了 Instagram 限時動態模板 APP 「StoryArt」製作的，這個 APP 裡面有海量的現成模板，只要把照片套上去，人人都可以做出網美級的 IG 限時動態，如果你也是 IG 的重度使用者，絕對不能錯過這個蘊藏大量模板的 APP，粉絲數輸人沒關係，限時動態美度不能輸！你也可以參考：Apphi 手機 Instagram 排程發文，突破 IG 發文限制（iOS、Android）

△ 下載並開啟 StoryArt 後，就可以看到超多模板擺在眼前啦，最下面是頁籤切換的地方，三個頁籤分別是模板、集合和我的故事，在模板和集合兩個頁面中，可以用分類的方式找到各式模板，裡面模板不全然是免費，看到右下角有個小鎖頭，就代表是付費模板，不過免費的已經很夠用啦！

△ 找到分類之後，點進去可以展開看到裡面的所有模板，點擊進去之後就能編輯囉，編輯頁面中，按下＋號來把你的照片套入。

△ 套入照片之後，模板裡面的文字、大小、顏色、位置、字距等，通通可以依照你的需求客制化調整，不到幾秒鐘就可以產生一張美美的限時動態照片啦！

△ 所有元素都調整完畢之後，按下右下角的分享鍵，支援一鍵分享到 Instagram，當然也可以儲存到手機相簿裡面。雖然限時動態 24 小時之後就會消失，也是要美美的貼出來吸引大家的目光囉～下面來看看幾張成品吧

△ 裡面的模板真的非常多，如果你不想跟太多人重複到，或許付費解鎖是個不錯的選擇，如果不想付費，免費的模板可以快速讓你的 Instagram 限時動態跟其它人不同，趕快來下載試用看看吧！

下載：

StoryArt（APPLE下載）

StoryArt（GOOGLE下載）

