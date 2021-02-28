IG 照片如何下載？最近有許多網友提到這個問題，小編這裡統一用這篇文章來回覆大家，這是小編最近發現 Ingramer 這款非常好用的 IG 圖片、限動及影片下載工具，只需要貼上 Instagram 個人檔案網誌、單篇貼文網址就能夠輕鬆下載，完全免費且不需要登入，最重要的是安全，點擊下載後不會有莫名其妙的網頁被打開來，有需要的朋友快將這款工具收下囉～另外小編曾經也跟大家分享過 9 款下載 Instagram 照片的工具，若網站臨時進不去，就用這些作為備用下載工具吧。

進入 Ingramer 首頁後，把要下載的照片或影片網址準備好，貼到欄位中即可，Ingramer 支援的影音類型有 IG 照片下載、IG 影片下載、IG 大頭貼下載、IG 限時動態下載及 IGTV 下載，貼上後按下「Search」即可。

這裡小編貼上的是「Instagram 個人帳號」的網址，Ingramer 會掃描該帳號中的照片，直接點擊 Download 就會立即下載到電腦中囉～

如果你貼的是單一貼文的網址，Ingramer 就只會出現該貼文的照片。（PS 不論是哪種型態的網址，需注意都要是「公開帳號」才能下載），除此之外，如果要打包下載該 IG 帳號的所有影音，登入後就可以一鍵下載全部照片及影片。

點擊下載之後，就可以輕鬆取得原畫質的 IG 貼文照片囉，沒有浮水印也不需要登入，完全免費使用，連結替各位準備在下面，想要收藏有料照片嗎？趕快收下這個好工具吧。

傳送門：Ingramer 照片下載工具