Instagram 私人帳號破解有可能嗎？IG 深受年輕人的喜愛，不再以文字為主，而是以圖片為主的快速社交文化，比起 Facebook 年輕人更願意在自己的 IG 發布生活照片，因此 IG 私人帳號如何破解？IG 私人帳號如何看？如何觀看沒有被接受追蹤的私人帳號，也是近來熱門的話題，這篇文章就來回答各位的疑問吧，到底 IG 帳號私人有沒有機會破解呢？

IG 真的可以破解私人帳號？

在一般情況下，要破解 IG 私人帳號是不可能的，除非你擁有對方的 IG 帳號、密碼，才能進一步觀看私人帳號的照片、發文、限時動態，如果觀看私人帳號的內容，就必須在對方的手機裡面是先安裝監測 APP，但這通常是不合法的，所以大家請勿輕易嘗試！

有哪些可以監控手機的 APP？

通常透過這類型的監控 APP，事先、趁對方不注意時，安裝在手機中，就可以側錄對方輸入鍵盤的帳號、密碼，甚至手機裡面的所有訊息、照片都可以一覽無遺，甚至還會定時截圖比較敏感的畫面，自動透過後台傳送出來給監測者瀏覽。下面大概分享三個這類型的服務，大家看看就好千萬不要以身試法。

△ FoneMonitor 為 Android 和 iOS 手機監控的領導品牌，無論是父母、雇主，FoneMonitor 提供基於網絡的服務，如監控目標 Android 或 iPhone 訊息、電話、W​​hatApp 等數據，甚至可以追蹤 GPS 位置以確保小朋友的安全。

△ mSpy 是智慧手機的家長監控 APP，允許家長監控簡訊、電話、GPS 位置、Snapchat、WhatsApp、Facebook 等 APP。

△ Spyzie 是一款功能強大的電話監控服務，可讓家長追蹤小朋友，或企業主監控員工。當它用於追蹤 Android 手機或平板電腦時，允許在簡單的設定後，從目標 Android 設備中提取數據。只要是連接到網路的狀態，監控者就可以從任何智慧型手機、平板電腦或電腦遠端查看受監控者的數據。

以上是我隨意分享的三個 APP，關於 IG 破解私人帳號，大家還是別衝動，如果真的想要觀看對方的 IG 帳號，不如好好花時間了解對方為什麼不讓你追蹤，才是解決根本的問題喔！