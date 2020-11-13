教你如何在 IG 限時模式中「截圖、錄影」不被發現與開啟「自拍貼圖」！

對於如何在 Instagram 限時模式中隱藏「截圖、錄影」訊息，想必大家都想知道解答吧？小編就來教大家如何在 IG 限時模式中隱藏「截圖、錄影」訊息與開啟「自拍貼圖」新功能！之前也有介紹過如何更換「新舊 IG App 圖示」，以及透過「限動地圖與限動日曆」來查看種種美好回憶等功能，不過這次在 IG 推出的「限時模式」中有個小缺點，就是只要你在聊天室中做截圖、錄影動作，就會跑出該動作的訊息提示，為了避免這種尷尬的事情發生，小編會在下方教大家如何隱藏「截圖、錄影」訊息以及「自拍貼圖」新功能！

隱藏「截圖、錄影」訊息教學！

教你如何在 IG 限時模式中「截圖、錄影」不被發現與開啟「自拍貼圖」！

首先我們先開啟 IG 中任一聊天室，接著用手指把聊天室往上拉，便能開啟「限時模式」了，若你在聊天室內截圖，就會像右圖一樣可以看到你截圖的訊息提示，是不是很尷尬！

教你如何在 IG 限時模式中「截圖、錄影」不被發現與開啟「自拍貼圖」！

那我們該如何隱藏呢？很簡單，當你要進行截圖或錄影時，只要將你的手機中的「飛航模式打開」，就可讓你不留痕跡的進行截圖與錄影。另外，在飛航模式中也不會讓你離開 IG 的限時模式喔！

教你如何在 IG 限時模式中「截圖、錄影」不被發現與開啟「自拍貼圖」！

若不懂的話，小編也有附影片讓大家更進一步瞭解。

IG 限時模式「自拍貼圖」新功能！

教你如何在 IG 限時模式中「截圖、錄影」不被發現與開啟「自拍貼圖」！

接下來小編要教大家如何在 IG 限時模式中開啟「自拍貼圖」這項新功能！怎麼做呢？你只要在聊天室的對話框隨便貼上一個表情符號，左邊的照相機圖示就會變成「愛心表情符號」，點擊它就可以開啟「自拍貼圖」功能囉！若你找不任何言語可以表達你此刻的心情，你便可以開啟自拍貼圖功能來表達你的喜怒哀樂給對方！還不知道的朋友，趕緊來玩玩看吧。

截圖錄影不被發現！IG 限時模式中訊息小技巧，還有自拍貼圖新功能！ 相關文章

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