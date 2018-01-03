Mydownodwn 下載 Facebook 直播影片最方便，買噹噹影片下載工具請收藏

2018-01-03 10:39:29 9M87
Mydowndown 臉書 FB 影片下載

Mydowndown 買噹噹線上影片下載工具，可以下載多種影音平台影片，YouTube 影片下載是一定有的，其它平台包含 Facebook 影片Facebook 私人影片DailymotionTwitterTumblrInstagramVimeoVineXuite 等等，本篇要介紹的是下載 Facebook 直播影片，有時候看到值得收藏的直播影片，心裡總是有一股吶喊，但每次都不得其門而入，終於找到下載臉書直播影片的方法啦，就是利用 Mydowndown 這個服務，跟影片有緣的人，可以把它記下來，因為只有與影音下載有關（尤其是社群影音），都找它就準沒錯～

Mydowndown 買噹噹：http://mydowndown.com/

Mydowndown 臉書 FB 影片下載
△ 進入網頁後輸入，直接輸入臉書網址就可以啦，超級簡單！

FB 直播 網址 亞洲性感寫真女星 陳沂

△ 比較困難的是如何取得 FB 直播網址，首先找到你要下載的直播，這邊就拿亞洲性感寫真女星當作範例好了，點擊紅框框內的
日期。

FB 直播網址

△ 會跳出完整頁面，複製上方紅框處的網址。

Mydowndown 影片連結 下載

△ 再回到 Mydowndown 貼上網址點擊右邊，取得影片連結。

Mydowndown 臉書 FB 影片下載

△ 下方就會出現載點啦，是不是超簡單～

Mydowndown 買噹噹：https://tinypng.com/

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