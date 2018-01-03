Mydowndown 買噹噹線上影片下載工具，可以下載多種影音平台影片，YouTube 影片下載是一定有的，其它平台包含 Facebook 影片、Facebook 私人影片、Dailymotion、Twitter、Tumblr、Instagram、Vimeo、Vine、Xuite 等等，本篇要介紹的是下載 Facebook 直播影片，有時候看到值得收藏的直播影片，心裡總是有一股吶喊，但每次都不得其門而入，終於找到下載臉書直播影片的方法啦，就是利用 Mydowndown 這個服務，跟影片有緣的人，可以把它記下來，因為只有與影音下載有關（尤其是社群影音），都找它就準沒錯～
Mydowndown 買噹噹：http://mydowndown.com/
△ 比較困難的是如何取得 FB 直播網址，首先找到你要下載的直播，這邊就拿亞洲性感寫真女星當作範例好了，點擊紅框框內的
日期。
△ 會跳出完整頁面，複製上方紅框處的網址。
△ 再回到 Mydowndown 貼上網址點擊右邊，取得影片連結。
△ 下方就會出現載點啦，是不是超簡單～
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