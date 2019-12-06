FB 照片 google 相簿

大家平時喜歡在 Facebook 打卡上傳照片、影片，但若要把你在 Facebook 上的資產 (照片、影片) 搬家出來怎麼辦呢？其實 Facebook 本身就有內建下載的功能，但是 Facebook 官方目前宣布正在測試全新工具，可以將 Facebook 上的照片、影片，備份到 Google Photo 相簿中，目前此功能可在愛爾蘭使用，將於 2020 正式向全球推送此功能。

FB 照片 google 相簿

△ 目前 Facebook 照片、影片轉移到 Google Photo 相簿工具，已開放愛爾蘭地區使用，如果你在愛爾蘭可以點擊這邊前往 Facebook 照片轉移工具。小編也實測過，用 VPN 還是沒有辦法使用喔，要等到 2020 年初才會正式推送到全球，如果你有下載照片的需求，可以參考下面方式。

Facebook 內建下載照片、影片工具在哪裡？

FB影片備份

△ Facebook 本身就有內建下載工具，進入 Facebook 後點擊頭像旁的下拉選單 > 設定 > 你的 Facebook 資訊 > 下載資訊，這邊就可以下載你的照片、影片啦，此外還有貼文、留言、朋友、限時動態等，通通可以下載！

不想全部下載，怎麼只下載單一相簿？

Facebook 照片下載

要如何將臉書相簿裡面的照片，通通打包下載下來呢？現在許多人會把照片傳上臉書相簿中，當作免費的備份空間。或是在臉書社團中，與好友、同事等建立共同的相簿，出去玩、專案的照片就可以放在上面瀏覽。今天要跟大家分享這款 Chrome 擴充工具 DownAlbum，可以打包下載臉書相簿照片，不管是自己的、別人的：社團、粉專、個人相簿，通通可以打包下載，照片打包下載，不用一張一張點到手軟啦～IG 照片打包下載可以參考：Saveig 在線批次下載 Instagram 的圖片與影片，打包備份都很方便！

https://engineering.fb.com/security/data-transfer-project/

Facebook 打造可直接轉移照片到 Google 相簿的工具，愛爾蘭現已搶先測試 2020 全球上線 相關文章

訪客留言

Facebook 打造可直接轉移照片到 Google 相簿的工具，愛爾蘭現已搶先測試 2020 全球上線 參考資料

PChome 個人新聞台
我國現已不再是技術的輸入國而已，很多優勢產業在吸取國外經驗後，經過研發與改良，已成為台灣重要技術，甚至成為專利，倘若未適度管制而任憑移轉到中國大陸或競爭對手國，對台灣產業的競爭優勢將形成嚴重傷害。
臉書新工具能輕鬆轉移照片至Google相簿明年初推送至全球 ...
1 天前 - 臉書相信，資料的「可攜性」不僅能使人們得以控制與選擇，更能鼓勵創新，為此，臉書發布了一項新工具，使其用戶能從Google相簿開始，將其上傳於&nbsp;...
大地棋牌_乐视汽车停发4个月工资？内部员工:没收到这样 ... - 乐动体育
有別於單SIM卡的Desire 626，新手機可雙卡通訊，支援的4G LTE包含FDD與TDD ... Mozilla宣佈，最新Firefox瀏覽器Pre-Beta測試版將加入強化的私密瀏覽等功能，以 ... 臉書Facebook旗下的照片分享程式Instagram周二（9/22）宣布會員數已突破4億。 .... Office 365用戶可直接到Office.com下載最新版Office，或是等到10月自動更新，&nbsp;...
亚博_大胜利！全运会象棋决赛七冠生辉创历史新高度 - APP万博下载
但現在謎底揭曉，Facebook正在測試的其實是一組含有7種情緒反應的表情 ... 即日起愛爾蘭與西班牙的Facebook用戶就可開始試用Reactions，只要長按Like按鍵便能 ... 企業需要有能力可以隨時將必威体育工作負載移動到私有雲、公共雲與混合雲中。 ..... 各個大城市的縮時影片、輪播相簿中的照片、透過時間旅行功能可以顯示過去與&nbsp;...
臉書全新備份工具來了！FB照片影片將可一次打包存到Google ...
19 小時前 - 上傳臉書FB的照片或影片，透過Facebook 推出的新工具，將可以一次打包快速分享到個人Google 相簿存放備份了！Facebook 臉 ... 目前初步階段，將率先在愛爾蘭展開測試計畫，並根據用戶使用回饋進行改善與優化，預計於2020年上半年，將會正式向全球用戶分批開放。 請繼續往 ... 已經加好友了，謝謝. 歡迎加入【&nbsp;...
ASUS 台灣
華碩為美國《財富》雜誌評比「世界最受推崇企業之一」，致力開創智慧機器人Zenbo、智慧型手機 ZenFone、極致輕薄筆電 ZenBook 等劃時代產品，2016 年海內外獲 4,385 個獎 ...
特斯拉德国车祸撞上旅游大巴 - 乐动体育
Google東京雲端營運中心上線雲端大廠如Google、AWS與微軟等，紛紛強化基礎 ... 阿里雲表示，加上今年底前啟用的4座雲端機房後，阿里雲全球已建14座雲端營運中心。 ... 延伸到企業雲端服務上，藉此吸引用戶將系統由傳統資料中心環境轉移到雲端。 ... 此外，IBM也同時推出商業分析工具Decision Optimization的測試版，提供企業&nbsp;...
機場接送資料整合 :: 痞客邦 ::
機場接送資料整合 跳到主文 機場接送-998-100-141128-141201 本家生機 獲得四大認證: ISO22000國際品保認證, HACCP食品安全管制系統認證, 慈心有機驗證股份有限公司, 慈悅國際股份有限公司雙潔. 生產的產品有: 傳統豆腐, 非基改豆腐, 有機豆腐, 手作豆腐, 手作 ...
研究計畫專題式服務系統|NARLabs
三星雲端硬碟Samsung Cloud將與微軟OneDrive整合 Unity自動模擬工具Simulation在Google雲端上架 《防毒軟體2020》趨勢科技 PC-cillin 2020 雲端版 ：AI智能防毒，全面防堵網路威脅侵害 體驗心得 中華電信與微軟策略合作，提供全方位雲端服務 ...
臉書「破解原始碼」功能建功 劈腿爬牆族全抓 @ 心的風小站 :: 痞客邦 ::
臉書「破解原始碼」功能建功 劈腿爬牆族全抓 【2012.03.03-想當小偷 不要上facebook】 【2011.11.15 這就是為什麼我不使用facebook的原因】