大家平時喜歡在 Facebook 打卡上傳照片、影片，但若要把你在 Facebook 上的資產 (照片、影片) 搬家出來怎麼辦呢？其實 Facebook 本身就有內建下載的功能，但是 Facebook 官方目前宣布正在測試全新工具，可以將 Facebook 上的照片、影片，備份到 Google Photo 相簿中，目前此功能可在愛爾蘭使用，將於 2020 正式向全球推送此功能。

△ 目前 Facebook 照片、影片轉移到 Google Photo 相簿工具，已開放愛爾蘭地區使用，如果你在愛爾蘭可以點擊這邊前往 Facebook 照片轉移工具 。小編也實測過，用 VPN 還是沒有辦法使用喔，要等到 2020 年初才會正式推送到全球，如果你有下載照片的需求，可以參考下面方式。

Facebook 內建下載照片、影片工具在哪裡？

△ Facebook 本身就有內建下載工具，進入 Facebook 後點擊頭像旁的下拉選單 > 設定 > 你的 Facebook 資訊 > 下載資訊，這邊就可以下載你的照片、影片啦，此外還有貼文、留言、朋友、限時動態等，通通可以下載！

不想全部下載，怎麼只下載單一相簿？

要如何將臉書相簿裡面的照片，通通打包下載下來呢？現在許多人會把照片傳上臉書相簿中，當作免費的備份空間。或是在臉書社團中，與好友、同事等建立共同的相簿，出去玩、專案的照片就可以放在上面瀏覽。今天要跟大家分享這款 Chrome 擴充工具 DownAlbum，可以打包下載臉書相簿照片，不管是自己的、別人的：社團、粉專、個人相簿，通通可以打包下載，照片打包下載，不用一張一張點到手軟啦～IG 照片打包下載可以參考：Saveig 在線批次下載 Instagram 的圖片與影片，打包備份都很方便！

https://engineering.fb.com/security/data-transfer-project/

