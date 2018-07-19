台灣的機車海的景象，可以說是世界奇觀，由此可見機車是台灣人重要的交通工具，機車族期盼已久的 Google 地圖「機車導航」功能終於推出了，但因為熱騰騰的剛推出，目前只有在 Android 版本上有更新，iOS 還要再等等，在還沒推出機車模式前，機車族導航一直很辛苦，只能開啟汽車模式免強導航，有時候還會不小心騎到高速公路上或是禁止機車通行的道路，究竟 Google 推出的機車導航，夠不夠認識台灣的實際道路狀況呢？一起來看看吧！
△ 直接搜尋目的地，就可以看到多出一個「機車」圖示，全新針對機車的路線規劃建議，這邊實測一下，發現目前 Google 地圖的機車模式，還不夠認識台灣的實際道路狀況，因為上圖中從中原家樂福到中壢車站的規劃路線上，會經過一條路橋，這條路橋是禁止機車族通行的！
△ 接著實測第二條路線，從中壢出發，目的設定在台北信義區，的確有避開高速公路沒有問題，此外跟汽車版本一樣，可以新增停靠站、路線選項等，也可以將地圖設定為即時路況、衛星地圖模式等，此外我認為最方便的地方就是提供了機車的預估到達時間，不然在還沒推出機車導航之前都要用猜的！
△ 最後來個小結論，我認為機車導航模式目前在剛剛推出的的階段，許多路段還不是很成熟，很有機會導致誤導的情形發生，目前測試下來只有高速公路是能正確避開的，有不少禁止機車同行的路段，Google 地圖都還不是很清楚，若是要避開高速公路，坦白說我覺得汽車模式的「避開高速公路」、「避開收費路段」這些選項也可以辦到，但機車導航的模式在未來，肯定會隨著時間而慢慢進步，大家可以趁著剛推出，趕快搶先體驗，但是要「非常」注意安全就是了，必要時還是要根據自己的經驗、實際狀況來判斷！
Google 地圖：Android 最新版下載
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