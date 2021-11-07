Chrome 上面有沒有好用的翻譯工具？雖然說 Google 翻譯已經相當好用，不過當想要比較其它翻譯工具所翻譯出的譯文時，就得不斷切換頁面才行，最近小編發現 ImTranslator 這款好用的翻譯工具，支援全世界 91 種語言，能夠選取文章段落、逐句翻譯，且不限於 Chrome，Firefox、Opera 也都能用，常閱讀外國文章的朋友，可以將這款翻譯外掛作為輔助工具使用，算是最好用的翻譯工具之一唷。除了 Google 翻譯之外，我覺得 Deepl 這款由德國開發的翻譯工具，有時候翻得更到位，如果你還不知道的話，一起推薦給你用用看。



小編這裡用 Chrome 瀏覽器作為示範，到 Chrome 擴充程式商店，將 ImTranslator 新增到瀏覽器中，文章後方有連結，可直接點擊取得。

接著就會看到 ImTranslator 圖示出現在瀏覽器右上方，此時就能夠直接使用囉。

翻譯方式有 4 種：嵌入、窗口、彈出、網頁，能夠任意選取網頁中的文字段落、單字、片語和整頁翻譯，也可以將原文貼上 ImTranslator 進行翻譯。它能夠自動偵測語言，能夠翻譯超過 91 種語言。

翻譯視窗下方也有「回譯」功能，這個功能在進行翻譯工作時還滿常使用的，比如說可以看看自己的譯文，翻回原文是否語意會差太多，透過回譯功能就可以快速自我檢測，此外 ImTranslator 除了 Google 翻譯之外，還支援 Microsoft、Translator、Yandex 等翻譯工具，不過如果你要翻譯的語言為中文的話，僅限於前兩者。

最後在設定選項中，也可以調整更多翻譯細節，像是預設語言、翻譯快速鍵等...更加個人化的設定，整體來說 ImTranslator 整合了許多翻譯工具的功能，我覺得還滿好用的，連結放在下面，常看外國文章、翻國外論文的朋友，趕快收下來試試吧！

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ImTranslator ( Chrome 下載 )

ImTranslator ( firefox 下載 )