Freenom 免費等級網域申請，長達 1 年並無限期延長

2018-01-10 11:09:20 9M87
Freenom 免費網域 免費主機 免費網址

Freenom 提供免費網址、DNS 申請，但結尾不像一般常見的頂級域名 .com 或 .tw，因為免費的關係， 只提供 .TK / .ML / .GA / .CF / .GQ 這幾個頂級域名， 若你正打算嘗試自己架站，可以使用 Freenom 來作初步的測試，以免第一次就做錯，在 Freenom 註冊的網址提供 12 個月的使用期限，到期可無限期免費續約，非常適合初架站的超級新手啊！記得以前初次架站的時候，也是個窮苦的小子，其實真的很捨不得花錢買 Domain，也是從免費的開始用，這就是人生啊～

Freenom：http://www.freenom.com/zu/index.html?lang=zu

Freenom 免費網域 免費主機 免費網址
△ 進入網站只需要自己先想好的網域名

架站 免費 測試 主機

△ 這邊用 ez3c 作為測試

.tk .ML .GA .CF .GQ

△ 藍色標籤的全為免費使用

.tk .ML .GA .CF .GQ

△ 確定好網頁後，點擊購買，選擇 12 個月以下就是免費試用啦！

email 確認信 freenom 免費網址

△ 選完期限後輸入Email 驗證信箱，並前往收取確認信。

Freenom 免費網域 免費主機 免費網址

△ 輸入完基本的個人註冊訊息後，右下角打勾勾並點擊 Complete Order 完成購買！

測試看看吧：http://ez3c.ga/

如果你真的只是玩票性質來測試的，那就拿免費 Domain 去用沒關係，不過若你是正經八百的經營一個網站，建議還是選定好自己需要的網域名稱，付費開始經，重點是 SEO 永遠都是自己的，免費的服務還是有很多的不確定性喔！！


最新資訊請訂閱粉絲團：

更多資訊請參考：
開箱 ASUS ZenBook Flip S UX370 輕薄卻有狂效能，360 度翻轉時尚有型
【開箱】微軟經典閃靈鯊，體驗 DPI 範圍 400-3200 的終極靈敏度
開箱 ROG STRIX GD30 電競主機，白冰戰盾具備效能與獨特多變的外型
跌跌撞撞自架站一路向前，遠振資訊台灣 SSD VPS 推薦|虛擬主機走這|台灣 VPS 走這

Freenom 免費等級網域申請，長達 1 年並無限期延長 相關文章


訪客留言

Freenom 免費等級網域申請，長達 1 年並無限期延長 參考資料

Poopy Life Hack - Raw Confessions
When I was a kid, I would put my finger into my anus to fish out any pebble sized poop. Once I discovered
Freenom World
Freenom World is a fast and anonymous Public DNS resolver.
免費網域申請|找免費網域申請敘述網域與免費網域名稱|82筆1|3頁- ...
查詢免費網域申請一切資訊已由【電腦王阿達愛順發】提供還有網域 82筆3頁,免費網域名稱網路熱門話題,在 WordPress.com 上建立免費網站或輕鬆打造網誌。數百種免費且可自訂的設計與佈景主題，適用於行動裝置。免費的託管服務和支援。,PChome 買網址提供 ...
Free My Device - Freenom World
Freenom World is a fast and anonymous Public DNS resolver.
Freenom - 完全免費的頂級網域名稱註冊平台(.tk,.ga,.ml ... - ...
2015年5月1日 ... 您是網站架設的初學者嗎？在架設網站之前，我們必須先擁有一個自己的網域名稱， 不管是子網域名稱或頂級網域名稱都好，因為需要透過網域名稱，才能讓使用者存取 我們的網站(除非你想讓使用者透過IP 地址存取)。 剛開始學習網站架設，可能還沒 決定好要使用哪種網域名稱，所以我們先以使用免費網域名稱的方式 ...
Freenom - A Name for Everyone
Services. My Subscriptions · My Domains · Register a New Domain · Freenom World · Renew Domains · Transfer Domains · Free and paid domains · Domain price chart · WHOIS ...
How to point domain from freenom.com to 000webhost.com - ...
There is an easy way to point domain to 000webhost.com if you already have registered at freenom.com Login to freenom.com account Go to Services -&gt; My Domains Choose a domain and click Manage Domain Choose Manage Fr…
Freenom - 首頁| Facebook
Freenom， 阿姆斯特丹。 501 個讚。 A Name for Everyone.
在Freenom 免費申請.tk、.ga、.ml、.cf、.gq頂級網域 - 北方羽林 ...
Zeta之前曾跟大家分享過 如何申請一個免費的.tk網域 但是實際上除了.tk外 還有幾個開放出來供大家申請的免費頂級網域喔 這幾個網域包含有：.tk、.ga、.ml、.cf、.gq 現在已經統一集合到 Freenom 就可以申請了
Freenom免費網域 - Yuan-Jhen Information Co., LTD.
Freenom 是世界上第一家提供免費網域的註冊商，目前有提供 .tk .ml .ga .cf 的免費域名。 使用者須遵守以下使用規範： 免費網域使用規範 註冊點免費網域不允許以下的網站內容： 種族主義–此類別包含網站內有暴力、種族歧視或抵制任何個人、團體或組織。