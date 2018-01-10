Freenom 提供免費網址、DNS 申請，但結尾不像一般常見的頂級域名 .com 或 .tw，因為免費的關係， 只提供 .TK / .ML / .GA / .CF / .GQ 這幾個頂級域名， 若你正打算嘗試自己架站，可以使用 Freenom 來作初步的測試，以免第一次就做錯，在 Freenom 註冊的網址提供 12 個月的使用期限，到期可無限期免費續約，非常適合初架站的超級新手啊！記得以前初次架站的時候，也是個窮苦的小子，其實真的很捨不得花錢買 Domain，也是從免費的開始用，這就是人生啊～
Freenom：http://www.freenom.com/zu/index.html?lang=zu
△ 這邊用 ez3c 作為測試
△ 藍色標籤的全為免費使用
△ 確定好網頁後，點擊購買，選擇 12 個月以下就是免費試用啦！
△ 選完期限後輸入Email 驗證信箱，並前往收取確認信。
△ 輸入完基本的個人註冊訊息後，右下角打勾勾並點擊 Complete Order 完成購買！
測試看看吧：http://ez3c.ga/
如果你真的只是玩票性質來測試的，那就拿免費 Domain 去用沒關係，不過若你是正經八百的經營一個網站，建議還是選定好自己需要的網域名稱，付費開始經，重點是 SEO 永遠都是自己的，免費的服務還是有很多的不確定性喔！！
更多資訊請參考：
開箱 ASUS ZenBook Flip S UX370 輕薄卻有狂效能，360 度翻轉時尚有型
【開箱】微軟經典閃靈鯊，體驗 DPI 範圍 400-3200 的終極靈敏度
開箱 ROG STRIX GD30 電競主機，白冰戰盾具備效能與獨特多變的外型
跌跌撞撞自架站一路向前，遠振資訊台灣 SSD VPS 推薦|虛擬主機走這|台灣 VPS 走這