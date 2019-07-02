要如何將臉書相簿裡面的照片，通通打包下載下來呢？現在許多人會把照片傳上臉書相簿中，當作免費的備份空間。或是在臉書社團中，與好友、同事等建立共同的相簿，出去玩、專案的照片就可以放在上面瀏覽。今天要跟大家分享這款 Chrome 擴充工具 DownAlbum，可以打包下載臉書相簿照片，不管是自己的、別人的：社團、粉專、個人相簿，通通可以打包下載，照片打包下載，不用一張一張點到手軟啦～IG 照片打包下載可以參考：Saveig 在線批次下載 Instagram 的圖片與影片，打包備份都很方便！

△ 首先先把 Chrome 擴充程式 DownAlbum 下載到你的 Chrome 瀏覽器中，文末有連結，直接點擊就可以安裝啦。擴充程式新增完畢之後，進入臉書，打開你要下載的相簿，不管是社團、粉絲專頁或是自己的相簿，通通都可以下載。

△ 開啟相簿之後，點擊右上方的 DownAlbum 圖示，然後選擇「Normal」。

△ 按下 Normal 之後，要等待一段讀取時間，等待時間依照你的相簿照片多寡有所不同。等待完畢之後，會「另開新頁面」如上圖，在新的頁面按下「Ctrl+S」，Mac 就按「command + S」。

△ 看到儲存路徑的畫面，選擇要儲存的位置，然後點擊儲存就可以啦！

△ 下載完畢之後，會看到兩個檔案，一個資料夾、一個 .html 的檔案，照片就在「資料夾」裡面啦，至於那個 .html 的檔案可以直接刪除，因為用不到。

△ 打開資料夾確認一下，剛剛臉書的相簿裡的照片，全部都已經下載完畢啦！如果有下載 Facebook 相簿照片需求的話，DownAlbum 真的是一款滿方便的工具，不用一張一張下載，打包下載超快速！

下載： DownAlbum（GOOGLE下載）

