Excel 可以用 Google 翻譯公式！支援超過 100 種語言！

2019-04-22 08:23:02 9M87

Excel 可以用 Google 翻譯公式！支援超過 100 種語言！

Excel 支援 Google Translate 翻譯功能？不～是 Google Excel 試算表才支援！最近發現 Google 試算表除了基本的函數運算功能之外，還支援 Google Translate 函數，可以直接當作翻譯器使用，不管是中文、英文、日文、西班牙文還是韓文等，只要 Google 翻譯支援的語言，在 Google 試算表裡都能用，今天就帶大家來認識這個 Google Translate 翻譯函數！

Excel Google翻譯

△ 首先登入自己的 Google 帳號，並新增 Google 試算表，接著在原文的後方輸入 =google 就可以看出提示字串 GOOGLETRANSLATE，不用自己全部背下來，直接點選跳出來的字串即可。

Excel Google翻譯

△ 點擊 GOOGLETRANSLTE 之後，下方還會出現詳細的說明，正確的用法就是 =googletranslate(文字,"原文語言", "藝文語言")，這邊文字就是要翻譯的字，以上圖為例就是 $A$3

Google試算表翻譯

△ 接著來到中間的原文語言，就是我們要翻譯的文字是什麼語言，以兩個字母的語言代碼來輸入，像是英文就用 en 日文就用 ja 以此類推，但方便的是這格可以輸入 auto，也就是自動偵測～

Excel翻譯公式

△ 接著來到最後一格「譯文語言」，也就是你希望它翻譯出來的是什麼語言，同樣以兩個英文字母作為語言代碼，以上圖為例，我希望將蘋果翻成英文，因此譯文語言這格輸入 en，全部都完成之後就會是 =GOOGLETRANSLATE($A$3, "auto", "en")。

Excel Google 翻譯

△ 如此一來就可以在 Excel 中完成翻譯的功能啦！當然這邊不限於英文，Google 翻譯支援超過１００種語言，全部都可以套用在這個公式中！大家趕快開啟 Google 試算表試試看吧，如果你怕忘記的話，下方提供 Google 試算表給大家檢視參考！

傳送門：Google 試算表翻譯功能

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