規劃家庭旅遊與朋友出遊時，光是計算 A、B 兩地的距離就超煩人，有沒有方便的計算方式呢？雖然 Google 地圖上本來就有「規劃地點」的功能，不過介面資訊太多、新增地點時還會 Lag，最近小編發現國外網站 Digital Inspiration 中，分享了能夠將 Google Sheet 與 Google 地圖串連的公式，將這個公式用來規劃行程將能夠省去大量作業時間，快速計算出兩地距離、時間，本篇文章提供現成旅遊規畫表連結，各位朋友沒時間理解公式，也可以直接換上自己的旅遊地點，就能夠快速套用。你也可以參考：盤點 Google 地圖導航七個必學密技，開車族必學

首先點擊文章後方，原始來源由 Digital Inspiration 提供的「Google Maps Formulas」，按下「建立副本」繼續。（文末也同時有小編改良版的 Google Sheet，可以直接改成自己的套用。）

原始文件裡面有許多公式說明，為了幫大家省時間，小編消化之後整理成下方兩個實用的應用方式，想了解更多的朋友可以詳細閱讀，沒時間的話就看小編整理的兩個功能吧。

首先你可以將原始工作表刪除，建立一個新的工作表。

建立新的工作表後，可以加上自己的行程規劃景點，而「兩地距離」、「所需時間」這兩個儲存格，就是本篇公式重點啦，這兩格交給 Google 地圖來計算就可以了。

首先是「兩地距離」的部分，填入公式為：

=GOOGLEMAPS_DISTANCE(A2, B2)

這段公式翻譯為白話就是「用 Google 地圖計算 A2 到 B2 表格中地點的距離」。

輸入後按下 Enter，並且下拉套用到下方表格，就能夠快速計算出旅程中的 A、B 兩點距離。

處理完距離後，我們來處理「所需時間」這個欄位，輸入的公式為：

=GOOGLEMAPS_DURATION(A2,B2, "driving")

這段公式翻譯為白話就是「用 Google 地圖計算 A2 到 B2 表格中地點的所需時間」，最後方 Driving 是以開車的時間做計算，當然也可以更改為步行（walking）、腳踏車 ( bicycling )。

一樣下拉之後，就可能夠套用到下方表格囉。下次規劃家庭旅遊、朋友出遊時，就可以用這種方式快速計算出 A、B 兩地時間，簡單、明瞭又快速，趕快學起來吧。

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Google Maps Formulas（Digital Inspiration 提供）

Google Sheet 小編簡化版 - 計算兩點所需時間