PDF 檔案太大怎麼辦？我想很多人都有遇過這樣的問題，因為很多電子信箱都有限制附件大小，有可能就會超過那麼一點點，如果這時候你具備了 PDF 壓縮的技能，那麼應該就能解決這樣的問題。PDF Compressor 這款工具如同他的軟體名稱一樣，就是 PDF 壓縮工具，他有兩種不同的壓縮模式，可以自己設定壓縮的品質，到底怎樣壓縮能夠最好，也得看看 PDF 原本的內容是文字形式還是圖片形式，反正壓縮 PDF 檔案不用花太多時間，可以自己測試看看怎樣壓縮比較好囉！限時免費的 PDF Compressor 請大家收下囉～

△ 開啟軟體後點選軟體右下角的 Upgrade，之後會跳出視窗輸入序號，之後點選 OK 就會看到註冊成功的通知，再次重新開啟軟體後就是專業版。這次活動的序號我打包在文末一起下載，請直接到文末下載安裝版唷！

△ 軟體的使用上很簡單，將要壓縮的 PDF 拖曳到軟體視窗當中，接著來設定壓縮的細節。

△ 壓縮的 PDF Type 有分成兩種，一種是以 Text PDF 以為文字為主的 PDF 檔案，代表可以很方便選取複製文字內容；第二種是 Scanned PDF 以圖片為主的 PDF，這種只要大幅度壓縮圖片品質，就可以很有效的縮減檔案，但是如果文字模式的選取第二種方式來壓縮，檔案搞不好還會變大唷！

△ 下方設定還有選擇輸出的資料夾，也可以覆蓋原本的檔案（不過當然不建議），此外能設定壓縮的品質，這應該是在設定圖片的檔案品質，確認沒問題後就點選 Start 就開始轉檔。

△ Text PDF 模式的檔案壓縮，檔名有 Compressed 的是壓縮過的，小檔案都有 1~2 MB 的差別，一個 30MB 的檔案壓縮後只有不到 3MB，壓縮比率頗高的。

△ Scanned PDF 模式的檔案壓縮，和 Text PDF 模式相比有一點點不同，有個檔案還變大了！！！代表那個檔案原本以文字為主，都變成圖片來儲存當然會比較大囉！

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