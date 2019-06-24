PDF Compressor 限時免費 PDF 壓縮工具，PDF 檔案太大怎麼辦？

2019-06-24 08:58:10 哇哇

PDF 壓縮工具 PDF Compressor

PDF 檔案太大怎麼辦？我想很多人都有遇過這樣的問題，因為很多電子信箱都有限制附件大小，有可能就會超過那麼一點點，如果這時候你具備了 PDF 壓縮的技能，那麼應該就能解決這樣的問題。PDF Compressor 這款工具如同他的軟體名稱一樣，就是 PDF 壓縮工具，他有兩種不同的壓縮模式，可以自己設定壓縮的品質，到底怎樣壓縮能夠最好，也得看看 PDF 原本的內容是文字形式還是圖片形式，反正壓縮 PDF 檔案不用花太多時間，可以自己測試看看怎樣壓縮比較好囉！限時免費的 PDF Compressor 請大家收下囉～

PDF 壓縮工具 PDF Compressor

△ 開啟軟體後點選軟體右下角的 Upgrade，之後會跳出視窗輸入序號，之後點選 OK 就會看到註冊成功的通知，再次重新開啟軟體後就是專業版。這次活動的序號我打包在文末一起下載，請直接到文末下載安裝版唷！

PDF 壓縮工具 PDF Compressor

△ 軟體的使用上很簡單，將要壓縮的 PDF 拖曳到軟體視窗當中，接著來設定壓縮的細節。

PDF 壓縮工具 PDF Compressor

△ 壓縮的 PDF Type 有分成兩種，一種是以 Text PDF 以為文字為主的 PDF 檔案，代表可以很方便選取複製文字內容；第二種是 Scanned PDF 以圖片為主的 PDF，這種只要大幅度壓縮圖片品質，就可以很有效的縮減檔案，但是如果文字模式的選取第二種方式來壓縮，檔案搞不好還會變大唷！

PDF 壓縮工具 PDF Compressor

△ 下方設定還有選擇輸出的資料夾，也可以覆蓋原本的檔案（不過當然不建議），此外能設定壓縮的品質，這應該是在設定圖片的檔案品質，確認沒問題後就點選 Start 就開始轉檔。

PDF 壓縮工具 PDF Compressor

△ Text PDF 模式的檔案壓縮，檔名有 Compressed 的是壓縮過的，小檔案都有 1~2 MB 的差別，一個 30MB 的檔案壓縮後只有不到 3MB，壓縮比率頗高的。

PDF 壓縮工具 PDF Compressor

△ Scanned PDF 模式的檔案壓縮，和 Text PDF 模式相比有一點點不同，有個檔案還變大了！！！代表那個檔案原本以文字為主，都變成圖片來儲存當然會比較大囉！

https://pdfcompressor.net/

安裝版：
PDF Compressor 5.2.7z（GOOGLE下載）
PDF Compressor 5.2.7z（1DRV下載）
PDF Compressor 5.2.7z（BANKUPLOAD下載）
PDF Compressor 5.2.7z（MEDIAFIRE下載）
PDF Compressor 5.2.7z（本站下載）
檔案下載：14.48 MB

PDF Compressor 限時免費 PDF 壓縮工具，PDF 檔案太大怎麼辦？ 相關文章

訪客留言

PDF Compressor 限時免費 PDF 壓縮工具，PDF 檔案太大怎麼辦？ 參考資料

PDF怎麼壓縮?PDF Compressor壓縮PDF教程- 每日頭條
PDF怎麼樣壓縮？自己做出來的PDF文件太大想壓縮小一點發郵件出去？下載N個號稱能進行PDF壓縮的軟體結果不是收費版就是根本沒有壓根效果。小編這裡推薦&nbsp;...
TCDraftPost 1 | 綠色工廠
iptables的參數設定，,,,,有關於iptables 一些設定的進階文章，我覺得算是寫不錯了，話說已經很久沒有看到關於安全性的文章了，這次藍老大的主機&nbsp;...
你是中低收入戶嗎？ ::: 羊吠吠
TCDraftPost-48 相關文章 怕曬人 2008-08-05 X你X的台北！ 2009-11-07 所以。 2010-02-18 慶幸？ 2008-08-07 蘿拉快跑肥台灣囉 2008-07-08 太陽能熱水器 2008-07-29 你是否也輕忽地震 ...
[教學]線上壓縮CSS、JavaScript Compressor語法，減少CSS與JS代碼的大小！ - Angus福利社
[教學]Google雲端文件、試算表、簡報，一秒變PDF檔案 無需外掛！ [教學] Google Maps 支援音樂撥放控制項，整合介面更方便！ ... CSS Compressor語法壓縮 教學 首先先進入「CSS Compressor」線上壓縮器網址，在頁面上可以看到下方的下拉式選單內 ...
TCDraftPost 1 - 軟體與免費資源等資訊| Po3C
iptables的參數設定,有關於iptables 一些設定的進階文章，我覺得算是寫不錯了，話說已經很久沒有看到關於安全性的文章了，這次藍老大的主機被攻擊，我又開始找...
免費線上壓縮神器－減小檔案太大的PDF文件、MP4影片、MP3和圖片 ...
YouCompress不僅是個線上壓縮PDF工具，也是個多功能檔案壓縮神器，可以把檔案太大的圖片(PNG, ... 無論是在Windows、Mac、Linux，或是iOS、Android手機，只要能開啟網頁就能使用，非常好用的免費軟體推薦。 ... Free-Online-File-Compressor
阿斯達克財經網 (阿思達克財經網) AASTOCKS.com - 免費即時股票及港股報價 HK Free Stock Quote
歡迎訪問阿思達克財經網，阿思達克致力於打造最權威的財經資訊平台，我們將為您提供最新最及時的財經新聞資訊和最專業的證券行情分析產品。
TCDraftPost 3 | 綠色工廠
Driver Magician Lite v3.9 - 備份驅動程式不再是難事，,,,,中文化說明Driver Magician 的可攜式&amp; 精簡版本，用於備份驅動程式(也僅具備這個功能)；由於中文化需求，&nbsp;...
免安裝中文縮圖軟體，大量圖片一鍵壓縮與調整大小！ - 電腦玩物
之前我在電腦玩物上推薦過幾個線上圖片壓縮的免費服務，例如： ... 透過「 Caesium Image Compressor 」這樣一款免安裝的縮圖軟體，我們可以 ... Caesium 」號稱最多可以幫我們壓縮90% 的照片體積，並且圖片品質看起來不會有太大的損失，下面我會 .... 都免費可用，甚至還有中文版，或許比起限時免費下載的威力導演精簡版，直接&nbsp;...
PDF Compressor v4.0 超強力 PDF 壓縮、減肥工具 – 【重灌狂人】
PDF Compressor 是一個相當實用的 PDF 檔壓縮工具，透過 DPI 的調整與畫面品質的破壞性壓縮，至少可省下兩成~ ... [限時免費] 真的要上發條的「蝸牛音樂盒」聽了好療癒！（iPhone, iPad ...