之前分享過 FILEminimizer Office 來壓縮文書檔案的大小，為的就是要讓檔案傳輸可以更順利，譬如說郵件傳送附件檔案、網頁上傳檔案都會有大小限制，趕在最後一刻做好的文件最後又寄不出去，不是超級賽的嗎？這次限時免費的工具是 FILEminimizer PDF，這是專門壓縮 PDF 檔案的工具，經過我的實測有超過 80% 檔案壓縮率，等於原本有 10MB 的檔案最後可以變成 2MB 的大小，卻同時還保有還可以的文件品質，大家可以自己測試看看囉！

△ 進入活動頁面之後點選 Download Now FILEminimizer PDF 7.0 就可以取得活動用的壓縮檔案。

△ 壓縮檔案內有安裝檔案與這次活動的序號，安裝版與免安裝版都可以到文末直接下載。安裝版可以同時安裝 Outlook、Lotus Notes 的 Add-in 與右鍵選單方便快速使用。

△ 開啟軟體後會先進入註冊頁面，請點選右側的 Enter registeration Code，之後填入剛剛所取得的註冊資訊，最後點選 Register。

△ 接著就會看到註冊成功的視窗。

△ 雖然註冊成功了，但是還有一個軟體啟用的步驟，選擇線上啟動繼續即可。

△ 到這個畫面才是真正啟用成功囉！

△ 軟體畫面是英文的，不過在操作上並不難，首先加入要壓縮檔案，支援多檔案的批次壓縮，之後選擇要輸出的資料夾，再來調整壓縮等級，越右邊壓縮等級越高，調整完成之後再點選 Optimize Files 開始壓縮。

△ 壓縮等級有自訂的選項，可以自己調整 PDF 格式的壓縮等級。

△ 開始壓縮時就稍微等待一下囉！隨意測試一個檔案壓縮率達到 86.2%，其實效率非常不錯！其實 PDF 檔案會肥大，大多是因為插入了圖片，圖片數量多的話，檔案就會大，因此這款工具可以壓縮文件中的圖片檔案，圖片品質他稍微降低一些，就可以有效的大幅縮減整個文件的大小，這樣的用法除了可以用再寄送文件之外，有時候交出去的文件檔案品質不用太好，避免文件被盜用等等唷～

http://balesio.com/fileminimizerpdf/eng/index.php

免安裝版：

FILEminimizer PDF 7.0.7z（GOOGLE下載）

FILEminimizer PDF 7.0.7z（1DRV下載）

FILEminimizer PDF 7.0.7z（MEDIAFIRE下載）

FILEminimizer PDF 7.0.7z（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：3.31 MB

安裝版：

FILEminimizer PDF 7.0.zip（GOOGLE下載）

FILEminimizer PDF 7.0.zip（1DRV下載）

FILEminimizer PDF 7.0.zip（MEDIAFIRE下載）

檔案大小：5.35 MB