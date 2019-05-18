檔案壓縮最方便的方式就是建立成壓縮檔，這樣可以減少檔案的大小，不過這次分享的 ApowerCompress 壓縮工具非常不一樣，他是針對圖片、影片與 PDF 的檔案壓縮，讓你可以很快速的壓縮圖片、影片與 PDF 的檔案大小，當然經過壓縮的檔案品質會變差的，我是不建議取代原本的檔案，不過若是要產生一份檔案較小的檔案提供給別人，這款壓縮工具也算是有一定的方便程度唷！
限時免費：https://www.apowersoft.com/give-away
△ 進入活動頁面之後，輸入自己的名稱與信箱，點選 Get for Free 來取得 VIP 資格，安裝版與免安裝版在文末提供下載唷！
圖片壓縮：
影片壓縮：
PDF檔壓縮：
PDF 的縮小優先是將所有 PDF 每頁的內容改成圖片，然後大幅度壓縮圖片的品質，所以若是 PDF 內有的文字格式都會被洗掉，實際上是一張一張圖片製作而成的 PDF，壓縮效率的確是挺高的，其他壓縮方式可以保留文字形式的內容，或許只有壓縮一些圖片檔案唷！
免安裝版：
安裝版：
△ 此活動沒有取得序號，是透過個人帳號來啟動 VIP 權限，直接提供一年的 VIP 權限唷！啟動完成會寄信到信箱通知。
△ 開啟軟體後會顯示尚未登入帳號，免費版的使用是受限制的，只能壓縮 2MB 以內的圖片、影片與 PDF 檔案，那就趕快來登入帳號吧！
△ 登入帳號～
△ 登入後確認已經是授權版本，而且有一年的使用權限。
圖片壓縮：
- 支援主流的圖片格式：BMP、JPG、JPEG、PNG、GIF；
- 支援縮小優先、普通壓縮及清晰優先三種壓縮選項；
- 可選擇保留原圖片格式或另存為JPEG、PNG格式等；
- 支援高級功能：自訂圖片大小、裁切圖片、手動修改圖片寬高度或解析度等。
影片壓縮：
- 支援常見的影片格式：MP4、MKV、MOV、WMV、AVI、TS等；
- 支援選擇多種匯出解析度如1080P、720P、480P等；
- 三種影片壓縮選項供您選擇：縮小壓縮、普通壓縮及解析度優先；
- 支援高級選項：手動修改影片的寬高、解析度、幀頻等；
- 另外，可先預設文檔大小再進行壓縮。
PDF檔壓縮：
- 壓縮之前可自動預計壓縮後的PDF檔大小；
- 可選擇壓縮模式如縮小優先、普通壓縮、解析度優先；
- 可根據需要自由修改壓縮後的文檔質量等；
- 另外，可先預設文檔大小再進行壓縮。
PDF 的縮小優先是將所有 PDF 每頁的內容改成圖片，然後大幅度壓縮圖片的品質，所以若是 PDF 內有的文字格式都會被洗掉，實際上是一張一張圖片製作而成的 PDF，壓縮效率的確是挺高的，其他壓縮方式可以保留文字形式的內容，或許只有壓縮一些圖片檔案唷！
https://www.apowersoft.tw/compress-file
免安裝版：
ApowerCompress 1.0.1.7.7z（GOOGLE下載）
ApowerCompress 1.0.1.7.7z（1DRV下載）
ApowerCompress 1.0.1.7.7z（NOFILE下載）
ApowerCompress 1.0.1.7.7z（本站下載）
檔案大小：41.95 MB
安裝版：
ApowerCompress 1.0.1.7.exe（APOWERSOFT下載）
ApowerCompress 1.0.1.7.exe（GOOGLE下載）
ApowerCompress 1.0.1.7.exe（1DRV下載）
ApowerCompress 1.0.1.7.exe（NOFILE下載）
檔案大小：43.83 MB