檔案壓縮最方便的方式就是建立成壓縮檔，這樣可以減少檔案的大小，不過這次分享的 ApowerCompress 壓縮工具非常不一樣，他是針對圖片、影片與 PDF 的檔案壓縮，讓你可以很快速的壓縮圖片、影片與 PDF 的檔案大小，當然經過壓縮的檔案品質會變差的，我是不建議取代原本的檔案，不過若是要產生一份檔案較小的檔案提供給別人，這款壓縮工具也算是有一定的方便程度唷！

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