PDF 檔案已經是常用的文件格式,也常常有信件夾帶 PDF 的往來,有時候文件檔案大小就是差了那麼一點點而無法上傳附件,這時候 PDF 壓縮工具就派上用場,PDF Compressor 就是一款專門壓縮 PDF 檔案的工具,可以有效減少 PDF 的檔案大小,功能就是那麼簡單。有時候交付 PDF 文件的時候,也可以給別人壓縮率比較高的,這樣圖片畫質比較差,也能避免他人直接盜用其中的內容,自己保有品質較好的版本,誰是真正的檔案作者就很清楚囉!

△ 從活動頁面進去後點選 GET IT FOR FREE。

△ 之後點選價格是 0 元的 PDF Compressor V3 v3.6.6.2,接著進入結帳程序,反正因為是免費的,點選點選完成囉!

△ 完成結帳程序之後,之後會收到一封信,裡面就包含有下載與活動取得的序號。文末有替大家準備免安裝版,可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選右上角的 Register 後會跳出註冊視窗,填入剛剛所取得的序號,之後點選 Register 註冊。

△ 看到以上畫面就代表註冊成功囉!

△ 軟體開始使用之前,建議大家先開啟高級設置,來調整 PDF 壓縮的細節。

△ PDF 內的圖片是壓縮率最高的部分,在這裡可以調整 PDF 內圖片的品質,或是可以移除所有圖片。

△ 還有很多可以移除的項目,這裡可以視檔案狀況作調整。

△ 還可以讓圖片變成灰階圖片。

△ 還能針對檔案壓縮成網路用的格式,存取會更快吧!

△ 最後可以設定 MetaData 包含作者等等的檔案細節。

△ 將要壓縮的 PDF 檔案拖曳到軟體之內,之後點選開始壓縮就可以開始壓縮了,就那麼簡單囉!

https://www.pdfconverters.net/pdf-compressor-v3/

免安裝版:

PDF Compressor V3.7z(GOOGLE下載)

PDF Compressor V3.7z(1DRV下載)

PDF Compressor V3.7z(MEDIAFIRE下載)

PDF Compressor V3.7z(RAPIDGATOR下載)

PDF Compressor V3.7z(本站下載)

檔案大小:21.44 MB