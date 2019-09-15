限時免費 PDF Compressor V3 如何讓 PDF 檔案壓縮更小更迷你？

2019-09-15 07:39:44 哇哇

PDF 檔案壓縮 PDF Compressor V3 限時免費

PDF 檔案已經是常用的文件格式，也常常有信件夾帶 PDF 的往來，有時候文件檔案大小就是差了那麼一點點而無法上傳附件，這時候 PDF 壓縮工具就派上用場，PDF Compressor 就是一款專門壓縮 PDF 檔案的工具，可以有效減少 PDF 的檔案大小，功能就是那麼簡單。有時候交付 PDF 文件的時候，也可以給別人壓縮率比較高的，這樣圖片畫質比較差，也能避免他人直接盜用其中的內容，自己保有品質較好的版本，誰是真正的檔案作者就很清楚囉！

限時免費：https://www.bitsdujour.com/software/pdf-compressor-v3/in=today-100-percent

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△ 從活動頁面進去後點選 GET IT FOR FREE。

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△ 之後點選價格是 0 元的 PDF Compressor V3 v3.6.6.2，接著進入結帳程序，反正因為是免費的，點選點選完成囉！

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△ 完成結帳程序之後，之後會收到一封信，裡面就包含有下載與活動取得的序號。文末有替大家準備免安裝版，可以到文末下載。

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△ 開啟軟體後點選右上角的 Register 後會跳出註冊視窗，填入剛剛所取得的序號，之後點選 Register 註冊。

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△ 看到以上畫面就代表註冊成功囉！

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△ 軟體開始使用之前，建議大家先開啟高級設置，來調整 PDF 壓縮的細節。

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△ PDF 內的圖片是壓縮率最高的部分，在這裡可以調整 PDF 內圖片的品質，或是可以移除所有圖片。

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△ 還有很多可以移除的項目，這裡可以視檔案狀況作調整。

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△ 還可以讓圖片變成灰階圖片。

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△ 還能針對檔案壓縮成網路用的格式，存取會更快吧！

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△ 最後可以設定 MetaData 包含作者等等的檔案細節。

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△ 將要壓縮的 PDF 檔案拖曳到軟體之內，之後點選開始壓縮就可以開始壓縮了，就那麼簡單囉！

https://www.pdfconverters.net/pdf-compressor-v3/

免安裝版：
PDF Compressor V3.7z（GOOGLE下載）
PDF Compressor V3.7z（1DRV下載）
PDF Compressor V3.7z（MEDIAFIRE下載）
PDF Compressor V3.7z（RAPIDGATOR下載）
PDF Compressor V3.7z（本站下載）
檔案大小：21.44 MB

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