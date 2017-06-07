現在 PDF 工具很多，之前曾經介紹過 iLovePDF 與 PDF Candy 兩套功能頗齊全的 PDF 工具，這次我因為遇到一個 PDF 檔案不能複製內文，用了 PDF 轉 Word 工具，發現有密碼的保護不能轉檔，因此就隨意搜尋了 PDF 解密，又發現了 Smallpdf 這個 PDF 線上工具，不僅有繁體中文的內容，介面看起來也相當的活潑，將有加密的 PDF 試試看是否能解密，輕輕鬆鬆就解密完成，你說能不分享給大家嗎？
Smallpdf：https://smallpdf.com/zh-TW
- 壓縮 PDF
經壓縮的PDF檔案會縮小至 144dpi，無論是上載至網站或經電子郵件傳送，品質及檔案大小都堪稱完美。
- PPT 轉 PDF
無須額外工作，就可將你的 PPT 檔案轉成 PDF。上傳檔案，坐下來，放鬆，我們就會為你辦妥其餘的工作！
- PDF 轉 PPT
PDF 轉 PPT 的過程非常複雜。為了讓你在轉換檔案時得到最佳的效果，我們已與市面上最佳的軟件供應商 Solid Documents 合作。
- JPG 轉 PDF
JPG 是最常用的圖片格式，但我們同時支援多種圖檔格式，如 GIF、BMP、PNG 及 TIFF。故你可使用我們的網上應用程式，把這些圖檔轉成 PDF。
- PDF 轉 JPG
JPG 是互聯網上最常見的圖片格式。即使儲存於 PDF 的圖像是 JPG 以外的格式，我們的轉換器都會輸出 JPG 圖像。
- Excel 轉 PDF
不牽涉任何複雜的選項，根據自動設置將您的 Excel 檔案恰如您所願地轉成PDF。
- PDF 轉 Excel
PDF 轉 Excel 的過程非常複雜。我們與市場上最內行的 Solid Documents 攜手合作，就是為了提供您最好的品質！點擊連結前往他們的官網吧！
- Edit PDF
簡化的介面讓編輯文件變得超級簡單！只要上傳文件，輕輕一按，就能加入您想要的內容。
- Word 轉 PDF
在保持 Word 檔案原貌的情況下將之轉換成 PDF 檔案。以 Doc 檔案建立 PDF，可謂前所未有的容易。
- PDF 轉 Word
PD F轉 Word 的過程並不簡單。為了讓你在轉換檔案時得到最佳的效果，我們已與市面上最佳的軟件供應商 Solid Documents 合作。
- 合併 PDF
將頁面拖動到編輯區域以重新排序或刪除部份頁面。同時你亦可以增加多個 PDF，並將它們合併為一個檔案。
- 分割 PDF
我們的 PDF 分割器為你希望分割的頁面提供預覽。你可以在視訊介面選擇頁面，或直接輸入你希望擷取的頁碼來選擇。
- 旋轉 PDF
我們的工具讓你旋轉你想要頁面，然後永久儲存。所以，它不僅在預覽中旋轉，而且當你重新下載檔案時，記錄在 PDF 檔案內。
- PDF 電子簽署
這個首選的免費 PDF 簽名應用程式讓您只要上傳檔案、製作電子簽名，在 60 秒內就能將簽名使用於文件中。
- 解密 PDF
以所有者密碼加密的檔案可被即時解密。但是如果檔案已被徹底地加密，你需提供正確密碼，才可以解密檔案。
- 加密 PDF
部分 PDF 密碼可被輕易破解。我們的 PDF 加密程式可徹底地加密你的 PDF 檔案，一般電腦要花上幾千年的時間，才可破解這個密碼。
在使用上只有一點點限制，就是每個小時只能使用 2 次，不論你是使用哪一種功能，若是需要處多的檔案，可以等一個小時再來處理，不然就是取得專業版的帳號。在安全性上也是很多會考量的，被處理的檔案會留在他們的主機上嗎？網站表示「安全性」是我們的首要考慮！ 你關心私隱問題，我們亦關心私隱問題。因此所有檔案會在轉換後一小時內從我們的伺服器刪除。這樣大家應該比較放心了吧！
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