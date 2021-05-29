PDF 是文書作業上一定會遇到的文書格式，雖然在編寫上沒有 Office 那麼方便，不過 PDF 工具在大家的電腦裡面一點都不能少唷！這次限時免費推薦大家的是 3StepPDF 一款 PDF 綜合工具，主要功能有製作 PDF、分割 PDF、合併 PDF、PDF 加入浮水印、PDF 裁切，附加圖片 OCR 文字辨識功能，感覺功能不是非常多，但是卻又非常的實用，有需求的朋友還是可以趕快收下喔！

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD 3STEPPDF NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，點選 Activate 進行啟動。

△ 貼上活動所取得的 3StepPDF 信箱與序號，之後點選 Activate 來啟動。

△ 看到上面的畫面，代表有順利啟動囉！

△ 簡易的 3StepPDF 綜合工具，功能有製作 PDF、分割 PDF、合併 PDF、PDF 加入浮水印、PDF 裁切，附加圖片 OCR 文字辨識功能。

△ 分割 PDF 功能可以指定幾頁一個檔案，或是指定頁數也是可以的。

△ 加入要合併的 PDF 檔案，調整順序後就可以很方便的合併。

△ 報告作業加入浮水印是很基本的，這功能當然也不能少。

△ 簡易的圖片 OCR 文字辨識功能，不過目前沒有支援中文，目前可以辨識英文、德文、法文、義大利文與西班牙文。

https://64bitapps.com/3steppdf-fine-tune-your-pdf-documents/

免安裝版：

3StepPDF 1.2.0.7z（GOOGLE下載）

3StepPDF 1.2.0.7z（1DRV下載）

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