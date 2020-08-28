PDF Combine PDF 檔案合併工具

PDF 檔案要如何合併呢？透過 PDF Combine 這款工具可以輕鬆搞定！PDF 已經是大家常用的文書格式，不過 PDF 沒有辦法像 Word 那樣容易被編輯，檔案的合併與分割都還是得透過軟體來達成，PDF Combine 算是非常簡易的一款合併工具，能將多個 PDF 檔案都合併在一起，相當快速而且方便，不過相對也非常陽春，若有這類需求的朋友們，趁著限時免費可以收下這款軟體唷！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/pdf-combine-3/

PDF Combine PDF 檔案合併工具

△ 開啟活動頁面之後點選 Download Now PDF Combine 3.5 可以下載到活動的壓縮檔案。

PDF Combine PDF 檔案合併工具

△ 壓縮檔案內包含有安裝檔案與這次的活動序號，免安裝版替大家準備好了，可以直接到文末下載。

PDF Combine PDF 檔案合併工具

△ 開啟軟體後點選右上角的 Buy a License Now 之後會跳出序號輸入視窗，將取得的序號貼入後點選 OK，應該就會看到註冊成功的視窗囉！

PDF Combine PDF 檔案合併工具

△ PDF 檔案合併的方法超級簡單，將要合併的檔案加入到軟體中，之後點選右下角的 Combine Now! 就可以合併囉！超級簡單的吧！

https://www.pdfcombine.net/

免安裝版：
PDF Combine 3.5.7z（GOOGLE下載）
PDF Combine 3.5.7z（1DRV下載）
PDF Combine 3.5.7z（MEDIAFIRE下載）
PDF Combine 3.5.7z（RAPIDGATOR下載）
PDF Combine 3.5.7z（MEGA下載）
檔案大小：3.72 MB

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