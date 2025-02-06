Coolmuster PDF Merger 2.3.23 PDF 多檔案合併工具
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△ 進入活動頁面之後輸入自己的名稱信箱與驗證碼，點選 Submit 送出。 △ 接著就可以很順利地看到這次的活動序號囉！每個人信箱取得的序號不同，請大家自己前往領取囉！軟體免安裝版替大家打包在文末，大家可以到文末下載。 △ 開啟軟體之後，點選右上角的 KEY 之後會跳出註冊視窗，點選註冊之後可以填入剛剛輸入的信箱與取得的序號，再次點選註冊就會看到註冊成功的訊息囉！ △ 這款 PDF 檔案合併工具是很陽春的，使用方式就是加入要合併的 PDF 檔案，接著設定要輸出的資料夾，點選開始就會開始合併囉！說這款工具很陽春是有原因的，因為無法調整合併分別檔案的頁數等等，如果可以的話應該可以更符合大家的使用需求囉！https://www.coolmuster.com/pdf-merger.html免安裝版：
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