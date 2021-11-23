需要 PDF 轉檔又不想安裝 App 嗎？線上 PDF 轉檔工具很多，不過免費的通常都會限制「轉換次數」，遇到這種限制最好的解法就是多放幾款備用的，最近小編發現 Speedpdf 線上 PDF 轉檔工具，不論是 PDF 轉 Excel、Word、PPT、JPG 等通通應有盡有，也支援雙向轉檔，Speedpdf 轉檔速度也相當快速，手機、電腦打開瀏覽器就能使用，常常處理 PDF 文件的朋友，別錯過這款好用的工具囉。找不到你想轉的格式？小編幫你整理 9 款線上 PDF 轉檔工具，讓你一次轉好轉滿。

進入 Speedpdf 之後，就能夠看到所有轉檔功能囉，一共有 25 種，像是：PDF 轉 Word、PDF 轉 Excel、PDF 轉 PPT、PDF 轉 JPG、Word 轉 PDF、Excel 轉 PDF...

這裡小編就用大家最常轉換的 PDF 轉 Word，透過這樣的轉檔，就能夠讓 PDF 進入可編輯狀態，點擊之後將要轉檔的 PDF 上傳。

上傳後點擊「轉換」。

轉檔時間依照你的 PDF 檔案大小有所不同，檔案越大等待時間就越長，轉換完成後按下右邊小小的下載圖示。

然後點擊「下載」就可以將轉檔完成的文件儲存到電腦裡面啦。

上面是轉檔前後的比較圖，裡面有中文、數字、英文，大致上的轉換精準度都還不錯，轉換為 Word 檔之後就可以編輯囉！連結準備在下方，常處理 PDF 的朋友趕快存下來吧！

傳送門：Speedpdf 線上 PDF 轉檔工具