PDF 檔案可以加密，若是沒有密碼真的是很頭痛，這次限時免費的 PDF Password Recover 就是一款可以解密 PDF 加密的工具，其實他不能算是暴力破解，我覺得暴力破解是直接把檔案中的某的東西拔掉，就可以解除密碼，不過這樣的方式若是可行，可能加密就沒有什麼意義了！那 PDF Password Recover 是如何來破解 PDF 的密碼呢？探白說就是一直試一直試，使種密碼組合來對檔案進行測試，直到算出密碼為止，若如果遇到重要的檔案無法被解密，這種方式的密碼破解也是值得一試的唷！

△ 安裝版與免安裝版都可以在文末下載，開啟軟體後會跳出輸入序號的視窗，填入自己的信箱與取得的序號，點選 Activate 來啟動。

△ 開啟之後 Add PDF 加入要運算密碼的檔案，算密碼主要有三種方式，分別是 Dictionary Attack、Mask Attack 與 Brute Attack，第一種就是所謂的字典密碼破解，已經有很多很多的常見密碼會在 dict.txt 這個檔案中，如果你有其他的密碼字典，也可以載入來使用。

△ Mask Attack 是可以自己設定密碼的長度，有哪些字元等等，然後程式就會依照所有可能的密碼來去組合，假如密碼只有小寫的 a-z 有 8 位數的話兩兆種可能，坦白說真的也是很花時間的。不過我們大多不知道密碼，更不知道密碼是幾位數，這時候就只好使用 Brute Attack 的方式，就會慢慢地開始運算，會花更多時間。

△ 檔案列表下方的 User 和 Owner 要打勾，之後點選軟體下方的 Start 就會開始運算。

△ 算出來之後密碼會顯示在 Current Password 的欄位之中唷！大致上使用方式就是這樣，不過若是密碼複雜的話也真的很需要時間的。

http://pdfpasswordrecover.com/

安裝版：

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免安裝版：

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