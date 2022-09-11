PDFEncrypt 最佳 PDF 文件加密軟體，完全免費使用無須註冊！

找不到一款好用又能保護 PDF 文件工具嗎？趕緊試試這款 PDFEncrypt 好評的 PDF 文件加密軟體吧！PDFEncrypt 是一款免費的 Windows 應用程式，可讓你免費對任何 PDF 文件進行加密保護，此軟體除了可以幫 PDF 文件加密以外，還有附加禁止註解、複製、編輯、填寫表單欄位、列印、簽署等 6 種權限，若要開放權限直接在軟體中設定即可，有需要的朋友趕緊收下吧！更多不錯的 PDF 工具，可參考這篇：PDF Shaper 8.3 免費 PDF 多功能瑞士刀工具！

PDFEncrypt 使用說明

PDFEncrypt 最佳 PDF 文件加密軟體，完全免費使用無須註冊！

PDFEncrypt 軟體打開後，請點選「Souce File」欄位右手邊的「...」上傳你要加密的 PDF 文件，上傳重成功後，便能在下方的「Password」欄位上設定密碼，沒想法的話可點選「Generate」隨機產生密碼。

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PDFEncrypt 預設會有限制註解、複製、編輯、填寫表單欄位、列印、簽署等權限，若要開放權限，請左下方的「Settings」設定中，勾選你要開放的功能權限即可，最後點擊「Encrypt」就能取得保護完善的 PDF 文件了。

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以後只要有人想偷打開你的 PDF 文件時，就必須先想出你的密碼才打開，就算不小心猜到也不能複製、及編輯文件內容啦 XD！

PDFEncrypt：https://pdfencrypt.net/

免安裝版：
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檔案大小：2.97 MB

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