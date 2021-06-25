PDF 檔案加密只有密碼可以選擇嗎？其實還有更進階的方法，比如說小編最近發現的 PDF Unshare PRO 加密工具，就能夠把 PDF 檔案做有限制的分享，什麼是有限制的分享呢？ 譬如說限制「開啟的裝置數量」，超過 N 個裝置開啟後，就無法在看到 PDF 內容，或是限制「開啟期限」，超過某一天後就沒有辦法再瀏覽 PDF 文件，訂閱這款工具 1 年要近 1500 元台幣的費用，現在正推出「限時免費」活動，有需要的朋友們可以趕快收下囉。

文末可以下載 PDF Unshare PRO 免安裝版，很難得的是這款軟體支援「繁體中文」，軟體序號也替大家一起打包囉！

開啟 PDF Unshare PRO 後點擊上方的倒數第二個「Pro」圖示，貼上這次限時免費序號（請開燈領取）01986-ZXCVM5RTHQY3F

看到上圖畫面就可代表序號啟用成功囉，這次的序號是 6 個月份的授權。

用 PDF Unshare PRO 開啟 PDF 檔案之後，就能夠在下方設定「限制可開啟的設備數量」，最低 1 台，最高 10 台。

此外也可以設定「PDF 截止日期」，能夠設定在幾月幾號之後，PDF 就無法觀看。

設定完成之後輸入 PDF 加密密碼就可以儲存 PDF 檔案囉。儲存的檔案匯市 UPDF，可以透過下載 UPDF Reader 的方式來檢視檔案。如果你有相關限制 PDF 閱讀的需求，載點放在下方，趕快收下它吧。

https://pdfunshare.com/index.html

免安裝版：

PDF Unshare 1.3.2.7z（GOOGLE下載）

PDF Unshare 1.3.2.7z（1DRV下載）

PDF Unshare 1.3.2.7z（MEDIAFIRE下載）

PDF Unshare 1.3.2.7z（RAPIDGATOR下載）

PDF Unshare 1.3.2.7z（MEGA下載）

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