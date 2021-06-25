PDF Unshare PRO

PDF 檔案加密只有密碼可以選擇嗎？其實還有更進階的方法，比如說小編最近發現的 PDF Unshare PRO 加密工具，就能夠把 PDF 檔案做有限制的分享，什麼是有限制的分享呢？ 譬如說限制「開啟的裝置數量」，超過 N 個裝置開啟後，就無法在看到 PDF 內容，或是限制「開啟期限」，超過某一天後就沒有辦法再瀏覽 PDF 文件，訂閱這款工具 1 年要近 1500 元台幣的費用，現在正推出「限時免費」活動，有需要的朋友們可以趕快收下囉。

pdf加密免費軟體

文末可以下載 PDF Unshare PRO 免安裝版，很難得的是這款軟體支援「繁體中文」，軟體序號也替大家一起打包囉！

PDF Unshare

開啟 PDF Unshare PRO 後點擊上方的倒數第二個「Pro」圖示，貼上這次限時免費序號（請開燈領取）01986-ZXCVM5RTHQY3F

pdf加密免費軟體

看到上圖畫面就可代表序號啟用成功囉，這次的序號是 6 個月份的授權。

PDF 檔案 過期

用 PDF Unshare PRO 開啟 PDF 檔案之後，就能夠在下方設定「限制可開啟的設備數量」，最低 1 台，最高 10 台。

pdf加密app

此外也可以設定「PDF 截止日期」，能夠設定在幾月幾號之後，PDF 就無法觀看。

PDF Unshare PRO

設定完成之後輸入 PDF 加密密碼就可以儲存 PDF 檔案囉。儲存的檔案匯市 UPDF，可以透過下載 UPDF Reader 的方式來檢視檔案。如果你有相關限制 PDF 閱讀的需求，載點放在下方，趕快收下它吧。

https://pdfunshare.com/index.html

免安裝版：
PDF Unshare 1.3.2.7z（GOOGLE下載）
PDF Unshare 1.3.2.7z（1DRV下載）
PDF Unshare 1.3.2.7z（MEDIAFIRE下載）
PDF Unshare 1.3.2.7z（RAPIDGATOR下載）
PDF Unshare 1.3.2.7z（MEGA下載）
檔案大小：13.08 MB

PDF Unshare PRO 讓 PDF 過期後就無法瀏覽，除了密碼保護 PDF 以外，還可以這樣設定 相關文章

訪客留言

PDF Unshare PRO 讓 PDF 過期後就無法瀏覽，除了密碼保護 PDF 以外，還可以這樣設定 參考資料

瀏覽所有《限時免費》 分類文章 - 搜放軟體資源分享下載站 | 科技|App|遊戲|影視|體育
軟體介紹：. 知名軟體公司 Digiarty Software 限時免費活動又來啦!!! 這回在萬聖節將送出 DVD 影音轉檔/破解保護/燒錄對烤專業軟體 WinX DVD Copy Pro，以及蘋果 iOS 裝置的檔案同步工具「WinX MediaTrans」，使用者能夠免註冊即可獲得這兩套正版軟體使用序號，讓 ...
PDF Unshare PRO Giveaway: Protect PDF Files from Sharing without Permission on Vimeo
2021/6/22 · the giveaway of PDF Unshare Pro has been launched, and it will ended on July 15, 2021. The giveaway is now available at the PDF Unshare official website. Users only…
Giveaway: Reezaa PDF Unshare Pro for FREE
2021/6/24 · PDF Unshare is a PDF copyright protection utility that creates unshared PDF and UPDF formats to protect your PDF files from sharing, printing, editing, copying or unauthorized accessing. This creative document protection tool also allows you
[PC] Free PDF Unshare Pro Software (Protect PDF Files from Sharing without Permission) - OzBargain
2021/6/24 · PDF Unshare Pro official giveaway promo, and it will ended on July 15, 2021. This is a 6-month full functional license giveaway, supports re-install and doesn&#39;t have any limitation. How to Get the License Serial Key You only need to copy
Download PDF Unshare 1.3 - Softpedia
PDF Unshare is an app that addresses that particular issue and it will present users with a minimalist solution for ensuring their PDFs’ security in today’s malware-filled online medium. Basic...
軟體王 2021 - 免費軟體網站 - 軟體王-軟體資訊網站
一款 PDF 工具軟體，可用來保護你的PDF檔案免遭共享，列印，編輯，複製或未經授權的瀏覽。. PDF限製器是一款比較小眾的PDF檔案保護和限制的軟體，可建立保護的PDF和UPDF格式來保護你的PDF檔案免遭共享，列印，編輯，複製或未經授權的瀏覽。. 這個PDF保護工具還可以 ...
Download PDF Unshare to Protect PDF Files from ...
Name: PDF Unshare Version: 1. File Size: 14 MB License: Free for Home Use / Pro for Commercial Use Requirements: Win XP(SP3)/Vista/Win 7/Win 8/Win 10 ...
Giveaway: Reezaa PDF Unshare Pro License Key for Free
2021/6/25 · Step 3. Now you can enjoy Reezaa PDF Unshare Pro full features without any limitations! Terms This is a 6-month license for Reezaa PDF Unshare Pro Non-commercial usage No free update and tech support End date: July 15, 2021
PDF Unshare - Protect PDF Files from Sharing, Editing or ...
PDF Unshare is a PDF security tool that creates unshared PDF and UPDF formats to protect your PDF files from sharing, editing, copying or unauthorized ...
限時免費取得終身序號的Perfect PDF 9 Editor 編輯工具- 挨踢 ...
2021年3月12日 — PDF格式無所不在，一般瀏覽器也都具備有開啟PDF的能力，Adobe的Acrobat編輯版本價格不斐，所以特別介紹一套限時免費的Perfect PDF 9 ...