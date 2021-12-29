你的 PDF 檔案無法列印嗎？一般 PDF 文件可以直接打開瀏覽、複製、轉檔、列印等。但是某些受保護的 PDF 文件雖然可以瀏覽，卻無法列印或選擇、複製內容，這些就是PDF 檔案受保護的限制，最近小編發現 PDF Unlocker Online 線上工具，打開瀏覽器就能夠線上解鎖受保護的 PDF 文件，輕鬆解除列印及複製限制。相反的，如果你需要加密的你的 PDF 文件，讓別人無法列印或複製，可以使用 PDF 線上工具來實現。

進入 PDF Unlocker Online 網頁後，直接選擇電腦中受保護的 PDF 文件。PDF Unlocker Online 解鎖過程是在瀏覽器上運行的，因此在隱私方面 PDF 文件不會被上傳到伺服器。

PDF Unlocker Online 會讀取瀏覽器中的 PDF 資料，點擊「解鎖」按鈕來解除 PDF 文件的限制。

PDF Unlocker Online 通常可以在 2-3 秒內解鎖一份 PDF（如果 PDF 文件大於 10 MB 可能需要更多時間），除了網頁版之外 PDF Unlocker 也有提供 Windows 及 Mac 版本，下面連結準備給各位，有需要的朋友請收下囉。

https://www.pdfzilla.com/online/pdfunlocker/zh-tw.php

下載：

PDF Unlocker Online ( Windows 下載 )

PDF Unlocker Online ( macOS 下載 )