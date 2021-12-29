BT 下載工具

常跑論壇下載電影、音樂？沒有好的下載工具怎麼行？尤其像電影通常都是幾個 G 在跳的，半夜下載還要開著電腦，電腦常下載到一半進入睡眠模式？最近小編發現 TorrentSafe BT 線上下載工具，貼上 Torrent 連結就能輕鬆下載，透過 TorrentSafe 除了隱私之外，它們使用頂級的高速頻寬的伺服器，提供最大的下載速度，而且完全不需要註冊、登陸就可以使用，使用 TorrentSafe 下載不需要開著電腦，也可以輕鬆下載 .torrent 檔案。如果你是老司機，1GB 不夠用我唯一推薦 Motrix 下載器 Windows、Mac 通通適用。

BT 下載工具

進入 TorrentSafe 之後，將 .torrent 網址貼上或上傳 .torrent 文件。

torrent 下載工具

插播一下，TorrentSafe 免費版能享有的功能：兩天文件使用時間、1GB 檔案限制、每月無限文件、無須註冊帳號等。如果下載的文件超過 1GB 就需要付費解鎖啦。

磁力下載工具推薦

貼上連結後，TorrentSafe 就會自動分析檔案並且進行下載，這邊就需要等待一下，下載進度條可能一直在 0%，不過它其實是有在運作的，大家就耐心等待一下囉。

磁力下載器

TorrentSafe 還可以連結 Dropbox 帳戶，下載完成後會自動將文件儲存到你的 Dropbox 帳號。

BT 線上下載

TorrentSafe 下載完成後會出現上方畫面，這個畫面免費帳號只保存 2 天的時間，大家在兩天內下載完畢就可以啦，點擊下載圖示就能夠將檔案儲存到電腦，如此一來不需要下載任何 App 也能下載 .torrent 檔案啦，連結儲存在下方，偶爾需要下載 .torrent 檔案的朋友非常推薦收下唷。

傳送門：TorrentSafe

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