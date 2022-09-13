常跑論壇的朋友，一定遇過 Torrent 種子、磁力等載點，如果沒有特別的下載器是無法下載的。說到下載器你還沒有用得習慣的嗎？最近小編用到 PicoTorrent 這款 BitTorrent 下載器，具有高效、占用低記憶體的特性，有強大的加密功能，支援通過 I2P、SOCKS4、SOCKS5 和 HTTP(S) 進行點對點傳輸，同時適用於 IPv4 和 IPv6、多語言使用者界面，目前已在 Github 免費開放源代碼，文末小編也整理免安裝版及安裝版給各位，有在各大論壇走跳得朋友不收下可惜啦，真的頗好用得。如果你的載點來自迅雷 / 百度的話，小編推薦你可以使用 Motrix 下載器。

首先到文章後方下載 PicoTorrent 免安裝版及安裝版，小編這編用免安裝版作為示範，下載之後解壓縮壓縮檔，直接點擊 PicoTorrent 開啟軟體後如上圖。

然後按下左上方「檔案」找到「添加種子」。

然後選擇儲存位置後，按下右下角 OK 即可開始下載。

設定代理連線很容易，PicoTorrent 還支援 I2P、SOCKS4、SOCKS5 和 HTTP(S) 代理以及強加密，整體來說體積輕巧、執行快速，是一款非常優質的種子及磁力下載工具，連結放在下方，推薦各位收下。

https://picotorrent.org/

x86 免安裝版：

PicoTorrent 0.25.0 x86.7z（GOOGLE下載）

PicoTorrent 0.25.0 x86.7z（1DRV下載）

PicoTorrent 0.25.0 x86.7z（MEDIAFIRE下載）

PicoTorrent 0.25.0 x86.7z（RAPIDGATOR下載）

PicoTorrent 0.25.0 x86.7z（MEGA下載）

檔案大小：4.47 MB

x64 免安裝版：

PicoTorrent 0.25.0 x64.7z（GOOGLE下載）

PicoTorrent 0.25.0 x64.7z（1DRV下載）

PicoTorrent 0.25.0 x64.7z（MEDIAFIRE下載）

PicoTorrent 0.25.0 x64.7z（RAPIDGATOR下載）

PicoTorrent 0.25.0 x64.7z（MEGA下載）

檔案大小：5.08 MB