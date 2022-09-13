每年都會換新 iPhone 的你，已經厭倦了處理掉舊手機的繁瑣？每年開賣都要搶？最近小編發現 PChome 上竟有「iPhone 訂閱方案」，由分期趣在網家所推出的訂閱方案，主打年年換新 iPhone，最低每月只要 1,534 元，而且還包含保險，不怕摔壞手機，還保證第一時間拿到新 iPhone，不用擔心一個失手就沒搶到第一批貨，快著小編來看看這個方案究竟適不適合你吧。不知道要訂閱哪支 iPhone？那就看看 iPhone 14 購買指南、規格比較表吧，看完之後或許會有不同的想法！

每月 1,534 元指的是 iPhone 14 128GB 版本的，不同的容量會有不同的價格，不過基本上容量每往上跳一級，就會增加 200 元月訂閱費用。

以 iPhone 14 空機價來計算 ( 128GB )，蘋果官網賣 27,900 元，1534*12 一年只需付出 18,408 元，一般來說 iPhone 每年掉價 3000 元，這樣算起來比自己賣還划算，而且還含保險在裡頭，對每年都要換手機的人來說划算極了。

點擊進入自己有興趣的機種及容量後，就可以看到熟悉的 PChome 購買頁面。

再往下滑可以看到出貨日，沒問題的話按下訂閱就可以囉，因為此方案是與分期趣合作，因此付費方式的地方選擇「分期趣」即可。

整個 iPhone 訂閱的流程是選擇訂閱方案 > 線上審核 > 24 小時到貨。方案含有保險，明年要換新機時再把舊機拿去回收就可以啦。只要是 PChome24h 購物之會員，並年滿20歲，即可向「分期趣」申請加入「iPhone訂閱方案」。

本「iPhone 訂閱方案」含有訂閱方案專屬保險，如遇到訂閱之手機需維修且需自行負擔費用的情況，訂閱期間享有維修 1 次、自負額新台幣 2,500 元的保障（若有相關疑義請撥打易安網保險經紀人客服專線 0809-080-326，服務時間為週一至週五 9：00～17：00）

當訂閱方案期滿時，會由「分期趣」所訂閱配合之手機回收商主動聯繫我們，並與約定收取舊手機的時間；若手機商品沒有不符合「分期趣」及其配合之手機回收商訂定的回收規範，只需依照手機回收商之要求，於指定時間將舊手機交予手機回收商即可完成回收作業。

小編認為如果你每年都會換新 iPhone，那麼這個方案非常適合你，因為完全不需要自己處理舊手機，手機還含有保險，最棒的是新 iPhone 發表後，不需要搶就能拿到第一批 iPhone，連結小編放在下面，趕快去訂閱起來吧。

傳送門 : iPhone 訂閱方案