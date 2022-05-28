Apple 即將於台灣時間 6 月 7 日凌晨 1 點舉行線上發表會，每次發表會前總會有新 iPhone 的傳聞，這次也不例外，iPhone 14 傳聞在外已傳的沸沸揚揚，你是否有聽說了哪些傳聞呢？相機、前鏡頭、處理器、價格、新顏色等每次都是大家最關注的特點，iPhone 14 這次傳聞甚至不演了，直接有清晰的外觀照流出，可能與實機相去不遠，本篇小編就為大家整理 iPhone 14 所有外流資訊給各位。

相機

iPhone 14 Pro 的鏡頭排列可能不會有太大的變化，據傳還是會同樣採用 3 鏡頭的方式排列。此外外界還傳出 iPhone 14 系列可能會採用更大的像機模組，來提升其拍照的畫質與照片細膩度。

根據知名分析師郭明錤分析，基於畫素合併技術，iPhone 14 Pro 的相機可能會同時支援 4800 萬及 1200 萬畫素，不過這不是最新技術，這個技術最早可以在 Samsung Galaxy S21 Ultra 找到，若此傳言為真，1200 萬畫素的照片將有 2.5um 大，畫素將強大到能夠跟某些 DSC 數位相機互相比較。

螢幕

前鏡頭的部分，有許多傳言不約而同指出，iPhone 14 系列將大改「瀏海」，將自拍鏡頭改為「驚嘆號」型，將一大片的瀏海修剪後，為了與安卓的穿孔屏做出區隔，讓 iPhone 更有辨識度，我個人認為這個「驚嘆號」鏡頭的可能性會是很高的，很有 Apple 的風格。先不論美醜，做在 iPhone 上就是潮！

據傳螢幕同樣是採用 60Hz 及 120Hz 更新率兩種版本，高階的 iPhone 14 Pro 系列會採用 120Hz 更新率螢幕，入門款 iPhone 14 及 iPhone 14 Mini 則會使用 60Hz 更新率螢幕。

處理器

依據蘋果往年的習慣，新一代的 iPhone 都會採用自家研發的新一代處理器，比如說 iPhone 12 系列採用 A14 處理器、iPhone 13 系列採用 A15 處理器，所以說不意外的 iPhone 14 系列依慣例可能會採用蘋果最新 A16 處理器。

新顏色

根據國外媒體消息指出，iPhone 14 系列將會推出 7 種顏色，iPhone 14 及 iPhone 14 Mini 會推出午夜黑、星光色、紅色、藍色與紫色。

較高階的 iPhone 14 Pro及 iPhone 14 Pro Max 則會推出：石墨色、銀色、金色與紫色。

價格

大家最期待的價格，這次也外流的很完整，整理國外媒體外流的 iPhone 14 價格給各位：



iPhone 14 售價新台幣 25,900 元

iPhone 14 Mini 售價新台幣 32,900 元

iPhone 14 Pro 售價新台幣 36,900 元

iPhone 14 Pro Max 售價新台幣 40,900 元

根據傳言，iPhone 14 此次的上市時間約莫在 10 月 20 日到 10 月 30 日之間，不過由於中國封城因素影響，供應鏈產能吃緊，可能會有延後推出的情形發生。

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