蘋果於台灣時間 2022/9/8 凌晨舉行線上新品發表會，蘋果推出三款全新產品，包含：iPhone 14 系列手機 ( 14、14 Plus、14 Pro 及 14 Pro Max )、AirPods Pro 及全新的 Apple Watch，其中大家最關心的 iPhone 14 外表最大的改變，就是自拍鏡頭大改 iPhone 識別性很強的瀏海鏡頭，改為橫條式的自拍鏡頭 ( 動態島功能 )。 iPhone 14 系列手機最早將於 9/9 晚上開放預購，9/16 正式上市，iPhone 14 售價新台幣 27,900 元起。





iPhone 14 與 iPhone 14 Plus

Apple 於 9/8 推出 iPhone 14 與 iPhone 14 Plus，主打 6.1 吋和 6.7 吋兩種尺寸，具備精美的設計與驚豔的相機升級，以及全新的創新安全功能。

iPhone 14 與 iPhone 14 Plus 強大的相機系統擁有全新主相機，「原深感測」前置相機、獨特視野的超廣角相機，以及使用「光像引擎」強化的影像管道，可拍攝出絢麗的照片與影片。

兩種機型皆搭載具 5 核心 GPU 的 A15 仿生晶片，為繁重的工作任務提供驚人的表現和效率，並在設計之初便加入隱私及安全功能。

iPhone 14 與 iPhone 14 Plus 推出了重要的安全功能，如「車禍偵測」與業界首創利用衛星的「SOS 緊急服務」( 首兩年免費 )。具備驚人的電池續航力、領先業界的耐用功能以及超快速 5G，成為歷來最先進的 iPhone 系列。

iPhone 14 與 iPhone 14 Plus 將提供午夜色、藍色、星光色、紫色和 (PRODUCT) RED1 外觀。產品於 9 月 9 日 (星期五) 開放預購，iPhone 14 於 9 月 16 日 (星期五) 開始供貨，iPhone 14 Plus 於 10 月 7 日 (星期五) 開始供貨。

iPhone 14

128GB：27,900 元

256GB：31,400 元

512GB：38,400 元

iPhone 14 Plus

128GB：31,900 元

256GB：35,400 元

512GB：42,400 元

iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 帶來全新設計的「動態島」，讓用戶以更直覺的方式體驗 iPhone，並且終於支援「永遠顯示」功能。

以智慧型手機歷來最快的 A16 仿生晶片驅動，iPhone 14 Pro 帶來全新 pro 相機系統，配備 iPhone 史上第一個 4,800 萬像素主相機，擁有四合一像素感光元件，以及採用「光像引擎」強化影像管道，讓低光源照片表現大幅躍進。

加上利用衛星的「SOS 緊急服務」和「車禍偵測」等功能，更成為緊急情況必備。

iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 將提供四款絕美新色：深紫色、銀色、金色和太空黑色，並有 128GB、256GB、512GB 和 1TB 容量選擇。將於 9 月 9 日 (星期五) 開放預訂，9 月 16 日 (星期五) 開始供貨。

iPhone 14 Pro

128GB：34,900 元

256GB：38,400 元

512GB：45,400 元

1TB：52,400 元

iPhone 14 Pro Max

128GB：38,900 元

256GB：42,400 元

512GB：49,400 元

1TB：56,400 元

為戶外冒險者推出的 Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 採用 49 公釐鈦金屬錶殼與平整藍寶石水晶玻璃錶面，造就迄今最大、最亮的 Apple Watch 顯示器。可自訂的「動作」按鈕讓各種實用功能唾手可得。

Apple Watch Ultra 擁有 Apple Watch 中最長的電池續航力，一般使用情況下最高可達 36 小時。此外，還有適合多日使用的全新低耗電設定，可延長電池續航力至 60 小時。「尋路者」錶面專為尺寸加大的 Apple Watch Ultra 顯示器設計，包含內建指南針的錶盤以及可容納至多八個複雜功能的空間。

Apple Watch Ultra 同時推出越野錶環、高山錶環及海洋錶帶三款新錶帶，每一款都具備獨特設計，提供適合每一種冒險的安全性與舒適性。

Apple Watch Ultra 將於 9 月 9 日開放訂購，並於 9 月 23 日 (星期五) 起開始供貨，售價為 NT$25,900。

Apple Watch Series 8 及新的 Apple Watch SE

Apple Watch Series 8 配備 Apple Watch 廣受喜愛的設計，包括大尺寸「隨顯」Retina 顯示器以及堅固的抗裂表層玻璃。Apple Watch Series 8 擁有 18 小時的全天候電池續航力，以及首屈一指的健康與安全功能，如「心電圖」app 與「跌倒偵測」，並帶來體溫感測、排卵日回推估計、「車禍偵測」及國際漫遊功能。

新的 Apple Watch SE 提供了 Apple Watch 的核心體驗，除了「活動記錄」追蹤、心率變化通知、「SOS 緊急服務」，以及新功能「車禍偵測」，背殼也完全重新設計，可完美契合三款經典錶殼外觀，入手價更實惠，僅需 NT$7,900 起。兩種機型皆以 watchOS 9 驅動，推出如「陰曆」與「大都會」等全新、更個人化的錶面，以及強化的「體能訓練」app、睡眠階段追蹤、首創的「心房顫動記錄」與全新「用藥」app。

Apple Watch Series 8 及 Apple Watch SE 將於 9 月 9 日起開放預購，並於 9 月 16 日 (星期五) 開始供貨。Apple Watch Series 8 的起售價為 NT$12,900，Apple Watch SE 為 NT$7,900。

AirPods Pro 第二代

Apple 今日發表了第二代 AirPods Pro，為歷來最先進的 AirPods。借助全新 H2 晶片能力，AirPods Pro 解鎖了前所未有的音訊表現，包括大幅升級「主動式降噪」和「通透模式」，更打造獨特且身歷其境的「空間音訊」聆聽體驗。現在，顧客能使用觸控控制直接觸碰耳機柄以控制媒體播放和音量調整，享有更持久的電池續航力、全新充電盒，以及更為服貼的耳塞套尺寸。

AirPods Pro (第 2 代) 將於日後在台灣開放線上和 Apple Store app 預訂，售價 NT$7,490，並於今年稍晚開始供貨。

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