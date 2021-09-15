2021 年蘋果秋季發表會，於台灣時間 9/15 凌晨 1 點線上舉行，大家所期待的 iPhone 13 系列手機終於推出啦，這次一共有 4 款，包含 iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max，其中最便宜的 mini 只要新台幣 22,900 元就可以入手，此外還推出了新一代 iPad、iPad mini 及 Apple Watch S7。
iPhone 13 mini
iPhone 13 mini 螢幕尺寸與前一代 iPhone 12 mini 維持一樣的大小，兩者外觀最主要的差異有 2 個地方，一個是鏡頭的排列，另一個是瀏海的大小。內部的差異主要則是在 A14 vs A15 處理器、電池續航力、儲存空間配置。重量的部分 iPhone 13 有 140 克比前代重了 7 公克。以下是 iPhone 13 mini 功能、亮點整理：
- 搭載 5.4 吋超 Retina XDR OLED 螢幕
- 瀏海縮小 20%，聽筒移動到螢幕邊緣
- 雙鏡頭：廣角（f/1.6）+ 1200 萬超廣角鏡頭（f/2.4）
- 電影級錄影模式，製造淺景深
- 錄影具備感光元件位移式光學影像穩定功能
- 搭載最新 5 奈米製程 A15 仿生晶片
- 電池續航力較上一代增加 1.5 小時
- 顏色有星光、午夜、藍色、粉紅及 Product RED
- 儲存空間 128GB、256GB 及 512GB
- 售價分別為台幣 22,900 元、26,400 元、33,400 元
售價的部分 iPhone 12 mini 則是調降至 19,900 元起 ( 原價 23,900 元 ) 繼續賣。
iPhone 13
- 搭載 6.1 吋超 Retina XDR OLED 螢幕
- 瀏海縮小 20%，聽筒移動到螢幕邊緣
- 雙鏡頭：廣角（f/1.6）+ 1200 萬超廣角鏡頭（f/2.4）
- 電影級錄影模式，製造淺景深
- 錄影具備感光元件位移式光學影像穩定功能
- 搭載最新 5 奈米製程 A15 仿生晶片
- 電池續航力較上一代增加 2.5 小時
- 顏色有星光、午夜、藍色、粉紅及 Product RED
- 儲存空間 128GB、256GB 及 512GB
- 售價分別為台幣 25,900 元、29,400 元、36,400 元
售價的部分 iPhone 12 調降至 22,900 元起 ( 原價 26,900 元 )。
iPhone 13 Pro
- 搭載 6.1 吋超 Retina XDR OLED 螢幕
- ProMotion 自動適應更新頻率技術（更新率 10Hz~120Hz 自動調整）
- 瀏海縮小 20%，聽筒移動到螢幕邊緣
- 三鏡頭：望遠（f/2.8）＋廣角（f/1.5）+ 1200 萬超廣角鏡頭（f/1.8）
- 支援 2 公分微距攝影
- 6 倍光學變焦
- 電影級錄影模式，製造淺景深
- 錄影具備感光元件位移式光學影像穩定功能
- 可錄製、編輯 ProRes video 影片
- 搭載最新 5 奈米製程 A15 仿生晶片
- 電池續航力較上一代增加 1.5 小時
- 顏色有天峰藍色、銀色、金色及石墨色
- 儲存空間 128GB、256GB、512GB 及 1TB
- 售價分別為台幣 32,900 元、36,400 元、43,400 元及 50,400 元。
售價的部分 iPhone 12 Pro 直接在蘋果官網下架了，只能找到最新的 iPhon 13 Pro。要買 iPhone 12 Pro 只能在實體授權經銷商購買囉。
iPhone 13 Pro Max
- 搭載 6.7 吋超 Retina XDR OLED 螢幕
- ProMotion 自動適應更新頻率技術（更新率 10Hz~120Hz 自動調整）
- 瀏海縮小 20%，聽筒移動到螢幕邊緣
- 三鏡頭：望遠（f/2.8）＋廣角（f/1.5）+ 1200 萬超廣角鏡頭（f/1.8）
- 支援 2 公分微距攝影
- 6 倍光學變焦
- 電影級錄影模式，製造淺景深
- 錄影具備感光元件位移式光學影像穩定功能
- 可錄製、編輯 ProRes video 影片
- 搭載最新 5 奈米製程 A15 仿生晶片
- 電池續航力較上一代增加 1.5 小時
- 顏色有天峰藍色、銀色、金色及石墨色
- 儲存空間 128GB、256GB、512GB 及 1TB
- 售價分別為台幣 36,900 元、40,400 元、47,400 元及 54,400 元。
iPhone 13 Pro 及 iPhone 13 Pro 兩者個差異似乎又更小了，幾乎只差在螢幕一個 6.1 吋另一個 6.7 吋，價格就直接差了 4000 元。
iPhone 13 系列手機上市資訊
iPhone 13 系列將於台北時間 9 月 17 日晚上 8 點開始預訂，9 月 24 日開始發售。
在定價策略上這次的 iPhone 13 系列手機，都比上一代剛推出時還要再便宜 1000 元，而且容量還直接從 128GB 起跳，某種程度上來看，iPhone 13 系列手機的價格又更佳親民了。
Apple Watch S7
- 螢幕屏佔比更大、手錶尺寸不變
- 7mm 窄邊框
- 提供 41mm、45mm 兩種尺寸
- 全新 QWERTY 鍵盤
- IP6X 防塵
- WR50 防水（防水 50 公尺）
- 續航力更強可達 18 小時
- 充電 8 分鐘可追蹤睡眠 8 小時
- 充電速度提升 33%
- 顏色有 午夜、星光、綠色、全新藍色，以及 ( Product ) RED
- 秋季末開賣
全新一代 iPad
- 10.2 吋 Retina 螢幕
- 原彩顯示
- A13 仿生晶片
- 1200 萬前置鏡頭
- 視訊支援人物居中功能
- iPadOS 15
- 支援聰穎鍵盤與第一代 Apple Pencil
- 售價 10,500 元起
- 顏色有銀色及太空灰
- 儲存空間 64GB 起
全新一代 iPad mini
- 8.3 吋 Liquid Retina 螢幕
- Touch ID 整合於電源鍵
- A15 仿生晶片
- 視訊支援人物居中功能
- 1200 萬前置鏡頭
- 支援 Type-C 充電頭
- 支援第二代 Apple Pencil（側邊磁吸）
- 售價 14,900 元起
- 顏色有粉紅色、星光色、紫色、太空灰色
- 儲存空間 64GB 起
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