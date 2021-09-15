2021 年蘋果秋季發表會，於台灣時間 9/15 凌晨 1 點線上舉行，大家所期待的 iPhone 13 系列手機終於推出啦，這次一共有 4 款，包含 iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max，其中最便宜的 mini 只要新台幣 22,900 元就可以入手，此外還推出了新一代 iPad、iPad mini 及 Apple Watch S7。





iPhone 13 mini

iPhone 13 mini 螢幕尺寸與前一代 iPhone 12 mini 維持一樣的大小，兩者外觀最主要的差異有 2 個地方，一個是鏡頭的排列，另一個是瀏海的大小。內部的差異主要則是在 A14 vs A15 處理器、電池續航力、儲存空間配置。重量的部分 iPhone 13 有 140 克比前代重了 7 公克。以下是 iPhone 13 mini 功能、亮點整理：

搭載 5.4 吋超 Retina XDR OLED 螢幕 瀏海縮小 20%，聽筒移動到螢幕邊緣 雙鏡頭：廣角（f/1.6）+ 1200 萬超廣角鏡頭（f/2.4） 電影級錄影模式，製造淺景深 錄影具備感光元件位移式光學影像穩定功能 搭載最新 5 奈米製程 A15 仿生晶片 電池續航力較上一代增加 1.5 小時 顏色有星光、午夜、藍色、粉紅及 Product RED 儲存空間 128GB、256GB 及 512GB 售價分別為台幣 22,900 元、 26,400 元、33,400 元

售價的部分 iPhone 12 mini 則是調降至 19,900 元起 ( 原價 23,900 元 ) 繼續賣。

iPhone 13









搭載 6.1 吋超 Retina XDR OLED 螢幕 瀏海縮小 20%，聽筒移動到螢幕邊緣 雙鏡頭：廣角（f/1.6）+ 1200 萬超廣角鏡頭（f/2.4） 電影級錄影模式，製造淺景深 錄影具備感光元件位移式光學影像穩定功能 搭載最新 5 奈米製程 A15 仿生晶片 電池續航力較上一代增加 2.5 小時 顏色有星光、午夜、藍色、粉紅及 Product RED 儲存空間 128GB、256GB 及 512GB 售價分別為台幣 25,900 元、 29,400 元、36,400 元

售價的部分 iPhone 12 調降至 22,900 元起 ( 原價 26,900 元 )。

iPhone 13 Pro





搭載 6.1 吋超 Retina XDR OLED 螢幕 ProMotion 自動適應更新頻率技術（更新率 10Hz~120Hz 自動調整） 瀏海縮小 20%，聽筒移動到螢幕邊緣 三鏡頭：望遠（f/2.8）＋廣角（f/1.5）+ 1200 萬超廣角鏡頭（f/1.8） 支援 2 公分微距攝影 6 倍光學變焦 電影級錄影模式，製造淺景深 錄影具備感光元件位移式光學影像穩定功能 可錄製、編輯 ProRes video 影片 搭載最新 5 奈米製程 A15 仿生晶片 電池續航力較上一代增加 1.5 小時 顏色有天峰藍色、銀色、金色及石墨色 儲存空間 128GB、256GB、512GB 及 1TB 售價分別為台幣 32,900 元、36 ,400 元、43,400 元及 50,400 元。

售價的部分 iPhone 12 Pro 直接在蘋果官網下架了，只能找到最新的 iPhon 13 Pro。要買 iPhone 12 Pro 只能在實體授權經銷商購買囉。

iPhone 13 Pro Max





搭載 6.7 吋超 Retina XDR OLED 螢幕 ProMotion 自動適應更新頻率技術（更新率 10Hz~120Hz 自動調整） 瀏海縮小 20%，聽筒移動到螢幕邊緣 三鏡頭：望遠（f/2.8）＋廣角（f/1.5）+ 1200 萬超廣角鏡頭（f/1.8） 支援 2 公分微距攝影 6 倍光學變焦 電影級錄影模式，製造淺景深 錄影具備感光元件位移式光學影像穩定功能 可錄製、編輯 ProRes video 影片 搭載最新 5 奈米製程 A15 仿生晶片 電池續航力較上一代增加 1.5 小時 顏色有天峰藍色、銀色、金色及石墨色 儲存空間 128GB、256GB、512GB 及 1TB 售價分別為台幣 36,900 元、40 ,400 元、47,400 元及 54,400 元。

iPhone 13 Pro 及 iPhone 13 Pro 兩者個差異似乎又更小了，幾乎只差在螢幕一個 6.1 吋另一個 6.7 吋，價格就直接差了 4000 元。

iPhone 13 系列手機上市資訊

iPhone 13 系列將於台北時間 9 月 17 日晚上 8 點開始預訂，9 月 24 日開始發售。

在定價策略上這次的 iPhone 13 系列手機，都比上一代剛推出時還要再便宜 1000 元，而且容量還直接從 128GB 起跳，某種程度上來看，iPhone 13 系列手機的價格又更佳親民了。

Apple Watch S7

螢幕屏佔比更大、手錶尺寸不變 7mm 窄邊框 提供 41mm、45mm 兩種尺寸 全新 QWERTY 鍵盤 IP6X 防塵 WR50 防水（防水 50 公尺） 續航力更強可達 18 小時 充電 8 分鐘可追蹤睡眠 8 小時 充電速度提升 33% 顏色有 午夜、星光、綠色、全新藍色，以及 ( Product ) RED 秋季末開賣

全新一代 iPad

10.2 吋 Retina 螢幕 原彩顯示 A13 仿生晶片 1200 萬前置鏡頭 視訊支援人物居中功能 iPadOS 15 支援聰穎鍵盤與第一代 Apple Pencil 售價 10,500 元起 顏色有銀色及太空灰 儲存空間 64GB 起

全新一代 iPad mini