Apple Watch 想要換個第三方錶盤，還要被蘋果官方限制，東繞西繞很麻煩嗎？最近小編發現 Apple Watch 使用者的一線曙光了，第三方錶盤網站 BuddyWatch 推出各種高質感錶面並加以分類，各位 Apple Watch 使用者，可以到這個錶盤主題網站挖寶，而且大家能夠免費下載，不過由於目前蘋果尚未開放，使用條件為 iPhone 必須在 iOS 14 以上，手錶版本必須在 Watch OS 7 以上才能夠使用，未來一個月發出更新後，就能夠正大光明使用第三方錶盤啦，在那之前大家可以先把這個網站收下，看看有沒有自己喜歡的錶面吧！你也可以參考：Apple Watch 如何離線聽 KKBOX 音樂 ( Spotify / Apple Music )？跑步只要戴手錶出門就可以

進入 BuddyWatch 網站後，就可以看到各式高品質 Apple Watch 錶盤，不過目前 Apple Watch 錶盤開放性較低，要等手錶版本 OS 7 推出更新後，才會允許更換第三方表盤，且手機必須為 iOS 14 以上版本。

不過距離系統更新時間也不到一個月啦，大家可以先到 BuddyWatch 逛逛有沒有自己喜歡的錶面，小編發現這個第三方錶盤上面的主題都相當好看！如果你手機已經先更新 iOS 14 Beta 版，直接點擊 Download 就可以下載囉。

再次點擊下載即可。目前要用第三方表盤真的非常麻煩，還要透過 Clockology 繞過一個 App，由於是覆蓋 App 在手錶最上層，因此使用時也會相當不順暢，我個人認為等到 Watch OS 7 更新釋出時在使用第三方錶盤，會是比較治本的方法。

手錶的系統部分必需等待 Watch OS 7 推出，才能夠正式使用第三方錶盤，大家就靜待 1 個月的時間，更新釋出後就可以立馬套用囉，大家趕快到 BuddyWatch 上找找看有沒有自己喜愛的錶盤吧！

傳送門：BuddyWatch 第三方錶盤