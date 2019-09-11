Apple Watch Series 5 售價新台幣 13,400 元起，9/12 預購 9/20 開賣

2019-09-11 04:29:34 9M87

Apple Watch Series 5 功能

發表會中，除了 iPhone 11 外，蘋果還發表了全新一代 Apple Watch Series 5，外觀及其它功能上主要沒有太大的改變，最大的不同就是採用了 Always-On Retina 螢幕，不同與以往要抬起才能喚醒螢幕，新一代 Always-On Retina 螢幕恆亮，續航力最長可達 18 小時，雖然螢幕恆亮，旭立卻保持與上一代相當。想看 iPhone 11 功能、規格等彙整，可以參考：iPhone 11 / Pro / Pro Max 台灣 9/13 起預購 9/20 正式開賣，最高要價新台幣 52900 元

Always-On Retina

Apple Watch 5

△ 我想 Always-On Retina 螢幕會是許多人升級 Apple Watch 的原因，也是 Apple Watch Series 5 與前幾代相較之下最大的特色。不需要特別抬腕就可以查看螢幕。

內建指南針、地面高度

Apple Watch Series 5 功能

△ 出外登山運動，內建了指南針、海拔高度功能，直接就可以查詢方位、偏斜度、高度資訊及 GPS 經緯度資訊。

Apple Watch Series 5

△ 開啟地圖 App 時，除了顯示地理位置，還能指出你面對的方位。使用轉向導航路線時，手錶會輕點手腕，讓我們保持在正確的路線，無須查看手錶也能走在正確的路線上。

全球緊急電話

Apple Watch Series 5 特色

△ 只要按住具備行動網路功能的 Apple Watch Series 5 側邊按鈕，就算沒有 iPhone，也能立刻獲得緊急救援。目前官網尚未公告全球緊急電話支援的國家名單，因此台灣是否可使用，還有待確認。

全新材質

Apple Watch Series 5 價錢

△ Apple Watch Series 提供「鋁金屬」、「不鏽鋼」、「鈦金屬」與「精密陶瓷」可以挑選。

Apple Watch Series 5 台灣售價與上市資訊

Apple Watch Series 5 上市日期

△ Apple Watch Series 5 售價新台幣 13,400 元起， 9/12 開放預購， 將於 9/20 正式上市。Apple Watch Series 3 也同步降價，最低 6400 元即可入手。

https://www.apple.com/tw/apple-watch-series-5/

2019 蘋果秋季發表會相關資訊彙整

Apple Watch Series 5 售價新台幣 13,400 元起，9/12 預購 9/20 開賣 相關文章

訪客留言

Apple Watch Series 5 售價新台幣 13,400 元起，9/12 預購 9/20 開賣 參考資料

[價格]Apple Watch正式登台定價銷售地點懶人包- SOGI手機王
蘋果智慧錶Apple Watch 今日（6/26）正式在台灣推出，包括蘋果官網，以及經銷商Studio A、德誼數位、[ i ] Store 等實體通路同步開賣。Apple Watch&nbsp;...
10.2 吋iPad 懶人包：產品規格、上市日期、售價- 蘋果仁- 你的 ...
43 分鐘前 - 蘋果在2019 秋季發表會推出了三款硬體產品：iPhone 11、Apple Watch Series 5 以及10.2 吋版的iPad；這次的iPad 不同於iPad Pro 與iPad Air，是&nbsp;...
[懶人包]Apple Watch 4 登場，這次有全面屏、心電偵測- 雲爸的 ...
[懶人包]Apple Watch 4 登場，這次有全面屏、心電偵測. 09 13, 2018 / 1,983 次瀏覽 ... GPS版的Apple Watch Series 4 售價399 美元. 4G版的Apple Watch Series 4 售&nbsp;...
Apple Watch Series 5 - 設計- Apple (台灣)
Apple Watch Series 5 配備Always-On Retina 顯示器，採用多種全新材質包括鈦金屬，更有能幫你在app 中指示面前方向的指南針。
Apple Watch Series 5 蘋果發表會懶人包 （iPhone 11 Pro 以及其他待續） - YouTube
要先跟大家說聲抱歉QQ&quot;.... 昨天應該是蘋果第一次自己在Youtube上面直播的關係 所以有擷取畫面的頻道主開直播都被擋了，雖然後來我有改在FB直播但也造成大家不便 就趕快先剪個Apple Watch 5懶人包放出來，也因為很想睡了所以就剪短的剪一下 睡飽 ... ...
Apple Watch Series 5: Features, Rumors, Release Date, Price, etc - 9to5Mac
The Apple Watch Series 5 is expected to be released in the fall of 2019 alongside the 2019 iPhone. The Series 4 was announced on September 12th, 2018. It was released later that month. We expect the next Apple Watch to follow a similar pattern. ...
Apple Watch Series 5 Release Date, Price &amp; Specs: Latest News &amp; Rumours - Macworld UK
The Series 4 was a triumph, but when will Apple release its next smartwatch - and what design changes, specs, price and new features should we expect? We round up leaks and rumours related to the launch of the Apple Watch Series 5 in 2019
iPhone XS、iPhone XR比較懶人包：規格、價格、顏色 (137741) - 癮科技 Cool3c
Mash Yang發佈iPhone XS、iPhone XR比較懶人包：規格、價格、顏色，留言157篇於2018-09-14 13:51，204096位看過 ... 蘋果新款Apple Watch將會加入睡眠品質追蹤功能 確認心跳、是否發出噪音與反覆翻身等 ...
2017蘋果iPhone發表會懶人包：iPhone X、iPhone 8、Apple Watch 3、Apple TV 4K #iPhone 8 Plus (128846) - 癮科技 Cool3c
Chevelle.fu/Tandee/QK小虎發佈2017蘋果iPhone發表會懶人包：iPhone X、iPhone 8、Apple Watch 3、Apple TV 4K，留言0篇於2018-08-20 07:43，55505位看過 ...
Apple Watch Edition 彙整- 蘋果仁- 你的科技媒體
Apple Watch Series 5 懶人包：規格、預購、價格資訊. 除了iPhone 11 外，本次蘋果發表會也推出了新一代Apple Watch，全名為Appl..