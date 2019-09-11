發表會中，除了 iPhone 11 外，蘋果還發表了全新一代 Apple Watch Series 5，外觀及其它功能上主要沒有太大的改變，最大的不同就是採用了 Always-On Retina 螢幕，不同與以往要抬起才能喚醒螢幕，新一代 Always-On Retina 螢幕恆亮，續航力最長可達 18 小時，雖然螢幕恆亮，旭立卻保持與上一代相當。想看 iPhone 11 功能、規格等彙整，可以參考：iPhone 11 / Pro / Pro Max 台灣 9/13 起預購 9/20 正式開賣，最高要價新台幣 52900 元

Always-On Retina

△ 我想 Always-On Retina 螢幕會是許多人升級 Apple Watch 的原因，也是 Apple Watch Series 5 與前幾代相較之下最大的特色。不需要特別抬腕就可以查看螢幕。

內建指南針、地面高度

△ 出外登山運動，內建了指南針、海拔高度功能，直接就可以查詢方位、偏斜度、高度資訊及 GPS 經緯度資訊。

△ 開啟地圖 App 時，除了顯示地理位置，還能指出你面對的方位。使用轉向導航路線時，手錶會輕點手腕，讓我們保持在正確的路線，無須查看手錶也能走在正確的路線上。

全球緊急電話

△ 只要按住具備行動網路功能的 Apple Watch Series 5 側邊按鈕，就算沒有 iPhone，也能立刻獲得緊急救援。目前官網尚未公告全球緊急電話支援的國家名單，因此台灣是否可使用，還有待確認。

全新材質

△ Apple Watch Series 提供「鋁金屬」、「不鏽鋼」、「鈦金屬」與「精密陶瓷」可以挑選。

Apple Watch Series 5 台灣售價與上市資訊

△ Apple Watch Series 5 售價新台幣 13,400 元起， 9/12 開放預購， 將於 9/20 正式上市。Apple Watch Series 3 也同步降價，最低 6400 元即可入手。

https://www.apple.com/tw/apple-watch-series-5/

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