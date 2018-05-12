設計師級的 iPhone 桌布，來自日本的高品質，就是要你跟別人不一樣！

2018-05-12 03:36:19 9M87
好看 iPhone 桌布下載

手機桌布只能用預設、照片嗎？我自己的觀察下，我發現大家不常更換手機桌布，所以選一張好看、耐看的桌布就變得非常重要，因為每設定一次，就要跟它相處非常久的時間，而且每天都會看它個好幾次，下次再更換就不知是何年何月何日了～所以今天要來跟大家分享一個來自日本的 iPhone 桌布網站，裡面全是以 iPhone 桌布為主題的圖片，多款 iPhone 的桌布通通有，尺寸絕對都是最精準，精準到每個 App 的圖示、UI 設計等，全部免費下載，一起來看看吧！


好看 iPhone 桌布下載
△ 網站本身比較簡易一點，但是桌布絕對不會因此跟著簡易，因為桌布全為日本人自行設計，所以網站放了不少廣告也是可以理解～

iPhone X 如何隱藏瀏海

△ 持續往下滑就可以看到美美的桌布們啦，大家可能要習慣一下網站的排版，白色背景加上沒有明顯的分割線會比較難閱讀，每個不同桌布下方都會註明適用機型及適用版本，點擊深黑色背景的橢圓方塊進去可以看更多資訊。

Apple Watch 桌布下載

△ 同樣的款式，會有好幾款不同的顏色，可以挑選，找到中意的顏色後，直接點進去可以瀏覽原始圖檔。

iPhone 6 桌布下載

△ 找到原始圖檔之後，電腦點擊右鍵，手機長按就可以另存圖片啦，這個網站的桌布分的滿仔細的，有解鎖頁面用的、有桌面用的、有動態的、有靜態的，同樣的，大家設定的時候，可以依照下載分類，設定到正確的背景，才會達到最好的效果！

好看 iPhone 桌布下載

△ iPhone 桌布下載：點我
適用機型：iPhone X, iPhone 6 (P) , iPhone 7 (P) , iPhone 8 (P), iPhone SE, iPhone 5
適用版本：iOS 11

iPhone 8 桌布下載

△ iPhone 桌布下載：點我
適用機型：iPhone 6 (P), iPhone 6s Plus , iPhone 7 (P) , iPhone 8 (P),
適用版本：iOS 11


iPhone 7 桌布下載

△ iPhone 桌布下載：點我
適用機型：iPhone X
適用版本：iOS 11

好看 iPhone 桌布下載

△ iPhone 桌布下載：點我
適用機型：iPhone X
適用版本：iOS 11

好看 iPhone 桌布下載

△ iPhone 桌布下載：點我
適用機型：iPhone X
適用版本：iOS 11

https://heyeased.weebly.com/

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