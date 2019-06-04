WatchOS 6 讓 Apple Watch 有專屬 App Store，新增 Cycle Tracking 功能，記錄經期更方便！

2019-06-04 06:36:23 9M87

WatchOS 6

2019 WWDC 發布了不少軟體，Apple Watch 也沒有少，全新的 WatchOS 6 除了新的錶面之外，還有更強的健康功能，此外也有獨立的 App Store 可以安裝更多軟體，像是計算計、錄音、測試分貝等功能，對於 Apple Watch 的使用者來說，此次更新的 WatchOS 重點，可以分為下面幾點：

更多的錶面

WatchOS 6

△ 更多的錶面可以說是此次 WatchOS 的基本款，小亮點是加入了整點報時功能。

獨立 App Store

Apple Watch新功能

△ 以往都要透過手機才能安裝的 APP 的 Apple Watch，現在也加入了專屬的 App Store，就算不透過 iPhone 也可以獨立安裝 APP！

新增內建功能

WatchOS

△ 新增有聲書、錄音、計算機等功能至 Apple Watch 中。

更強的健康功能

WatchOS

△ 在吵雜的環境當中，Apple Watch 會自動提醒使用者，在這樣的環境當中，最好不要待太久，來保護使用者的聽力。

Cycle Trakcing 是什麼

△ 當然也可以偵測周圍環境的音量大小。

加入 Cycle Tracking 月經週期紀錄功能

Apple Watch

2019 WWDC

△ WatchOS 加入全新月經週期紀錄，全部的數據都可以同步到 iPhone 月曆中，女性朋友可以更便利的檢視自己的月經週期變化。以上就是關於 WWDC 發表 WatchOS 6 的重點功能，我想許多女性朋友應該非常期待 Cycle Tracking 這個功能吧！

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