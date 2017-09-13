2017的蘋果發表會重點只有4個，分別是最受矚目的10周年紀念機iPhone X，硬體微幅進化的iPhone 8與iPhone 8 Plus，以及可以打電話的Apple Watch 3，最後則是支援4K與HDR的Apple TV 4K。這4個產品又有哪些更新呢？來看看我們的特別報導吧！ iPhone X：5.8吋Super Retina螢幕 今年最受矚...