蘋果發表會有多少人熬夜看直播呢？就算沒看直播也沒關係，今天一早肯定被蘋果資訊塞好塞滿，iPhone X 的新機資訊售價肯定是關注焦點，不過除了大家所期待的 iPhone X 與 iPhone 8 資訊之外，具備通話功能的 Apple Watch 3 與支援 4K 的 Apple TV 4K 也是發表會當中的亮點，趕快來看看懶人包，讓你花三分鐘就可以了解蘋果最新資訊。
iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus 台幣價格與預購資訊，容量都只有 64GB 與 256GB
2017的蘋果發表會重點只有4個，分別是最受矚目的10周年紀念機iPhone X，硬體微幅進化的iPhone 8與iPhone 8 Plus，以及可以打電話的Apple Watch 3，最後則是支援4K與HDR的Apple TV 4K。這4個產品又有哪些更新呢？來看看我們的特別報導吧！ iPhone X：5.8吋Super Retina螢幕 今年最受矚...
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