蘋果發表會懶人包：iPhone X、iPhone 8、Apple Watch 3 與 Apple TV 4K

2017-09-13 10:23:50 ContentParty


蘋果發表會有多少人熬夜看直播呢？就算沒看直播也沒關係，今天一早肯定被蘋果資訊塞好塞滿，iPhone X 的新機資訊售價肯定是關注焦點，不過除了大家所期待的 iPhone X 與 iPhone 8 資訊之外，具備通話功能的 Apple Watch 3 與支援 4K 的 Apple TV 4K 也是發表會當中的亮點，趕快來看看懶人包，讓你花三分鐘就可以了解蘋果最新資訊。

iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus 台幣價格與預購資訊，容量都只有 64GB 與 256GB
首圖

2017的蘋果發表會重點只有4個，分別是最受矚目的10周年紀念機iPhone X，硬體微幅進化的iPhone 8與iPhone 8 Plus，以及可以打電話的Apple Watch 3，最後則是支援4K與HDR的Apple TV 4K。這4個產品又有哪些更新呢？來看看我們的特別報導吧！ iPhone X：5.8吋Super Retina螢幕 今年最受矚...

更多資訊請參考：
Synology DiskStation DS1517+ 記憶體大升級，M2D17 轉接卡擴充 M.2 SATA SSD 快取
夜神安卓模擬器，史上最強大 Android 模擬器，安裝一台只要 12 秒！
Samsung Note 8 搶先看！雙鏡頭景深模式、S Pen 與 Bixby 功能進化

蘋果發表會懶人包：iPhone X、iPhone 8、Apple Watch 3 與 Apple TV 4K 相關文章


訪客留言

蘋果發表會懶人包：iPhone X、iPhone 8、Apple Watch 3 與 Apple TV 4K 參考資料

iPhone X 滿版螢幕新機來了！還有iPhone 8 與iPhone 8 Plus、Apple ...
6 小時前 - 2017蘋果硬體發表會懶人包：iPhoneX、iPhone8、8Plus、AppleWatch3、AppleTV4K總整理. 2017蘋果秋季發表會終於正式在蘋果總部「賈伯斯&nbsp;...
iPhone 8倒數登場！不得不知的7大亮點懶人包搶先看- 自由娛樂
22 小時前 - 蘋果新iPhone台灣時間明天周三凌晨1點就會登場，因為是iPhone問世十周年，備受矚目，在新iPhone即將到來的時刻，有七大亮點你要先知道！
史上最貴，頂規突破4萬iPhoneX 、iPhone8 規格價格懶人包- 雲爸的私處
5 小時前 - Apple 於9/13舉辦發表會，一口氣推出眾多產品，包含第三代的Apple Watch、新版支援4K的Apple TV，以及最受矚目的iPhone，淡淡的介紹&nbsp;...
iPhone X发布:售价近万元,你会买吗?_新闻频道_中国青年网
苹果今日在ApplePark史蒂夫乔布斯剧院举行了秋季新品发布会,在发布AppleWatchSeries3与AppleTV4K之后,备受关注的iPhone新品终于亮相,发布了iPhone8/8Plus以及全新的iPhoneX。据悉,iPhone8定价为5888元起,iPhone8Plus定价为6688元起,iPhoneX定价为8388元 ...
APPLE iPhone 8 / iPhone X 直播懶人包一起關注科技盛事 - 點子生活
13 小時前 - 一年一度的科技盛事即將來臨，萬眾期待的iPhone X 與iPhone 8 將於台灣時間9 月13 日凌晨1 點發表亮相，而在這之前，我們除了為大家整理先前&nbsp;...
iPhone 8亮相倒數計時！先複習網路傳言懶人包| iPhone新機發表| 數位 ...
16 小時前 - 台灣時間9月13日凌晨1點，果粉期待已久的iPhone 8就要正式亮相了，雖然近幾年蘋果新機發表會之前，網路傳言就已經滿...
蘋果發表會2017 懶人包：iPhone X、iPhone 8、第三代Apple Watch ...
6 小時前 - 蘋果2017 的發表會結束了，這次如同先前傳聞的一樣發表了三款iPhone（iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus）、4K Apple TV 以及LTE Apple&nbsp;...