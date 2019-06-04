2019 WWDC 開發者大會中，已發布軟體為主，包含：iOS 13、iPadOS、macOS Catalina、WatchOS 及 tvOS 等，唯一的硬體就是價格和效能都頂天，要價美金 5999 元的 Mac Pro，還有要價美金 4999 元的螢幕 Pro Display XDR，如果你凌晨沒有看 WWDC，小編幫你把懶人包整理好啦！看完差不多就等於複習完 WWDC 的重點，趕快跟著小編一起來回顧吧～

iOS 13

iOS 13 是 2019 WWDC 眾所矚目的焦點之一，新功能包含：Dark Mode 暗黑模式、重新設計的相簿、全新人像模式、更注重隱私的 Sign in with Apple、滑動鍵盤、更多裝飾的 Memoji 等，更詳細的內容可以點擊進去iOS 13 新功能，不能不知道的 11 個重點快速看看看囉！

iPadOS

iPad 專屬的操作系統 iPadOS 在 2019 WWDC 正式發表，與 iPhone 有著不同市場定位的 iPad 早該有自己的操作系統，基於 iOS 做了更多屬於 iPad 操作的強化，像是畫面分割、多工處理、手勢操作、讀取 USB 等，或許 iPadOS 的推出，可以讓大家重新拿出塵封已久的 iPad！一起來看看有哪些全新的操作方式與功能吧！

Mac Pro

2019 的 WWDC 中，Mac Pro 是唯一的硬體，除了價格相當驚人之外，效能也是讓大家為之驚嘆，是一款客群專攻專業領域的使用者，Mac Pro 搭載 Intel Xeon 處理器（最高 28 核心）、1.5TB 記憶體（支援 PCl 擴充），最高售價美金 5999 元，換算台幣約 20 萬元。另外蘋果也發表外接螢幕 Pro Display XDR 售價則是美金 4999 元。

Mac 全新作業系統 macOS Catalina

2019 WWDC 發表全新 macOS 系統「Catalina」，其中最大的改變就是蘋果正式放棄 18 歲的 iTunes，並將其分為 Apple Ｍusic、Apple TV 及 Podcast 功能，另外一個大家非常有感的功能就是，現在 iPad 可以直接變成 Mac 的延伸螢幕，不必再透過 Duet 等第三方 APP 就可以辦到，還有其它更多有感的全新功能，都可以在 Catalina 中體驗，一起來看看還有哪些讓你也覺得很期待的新功能吧！

全新 WatchOS 6

2019 WWDC 發布了不少軟體，Apple Watch 也沒有少，全新的 WatchOS 6 除了新的錶面之外，還有更強的健康功能，此外也有獨立的 App Store 可以安裝更多軟體，像是計算計、錄音、測試分貝等功能，對於 Apple Watch 的使用者來說，此次更新的 WatchOS 重點，大致上可以整理成 5 個重點，更詳細請看：WatchOS 6 讓 Apple Watch 有專屬 App Store，新增 Cycle Tracking 功能，記錄經期更方便！