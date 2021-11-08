iOS 15 新功能教學，教你如何更改單一或所有 App 文字大小！

使用 iPhone 的朋友，是否會覺得有些 App 文字太小看的眼睛不舒服嗎？那麼就讓我們透過 iOS 15 「文字大小」新功能，來更改單一或所有 App 文字大小吧！當某些 App 文字太小時，我們就能開啟 iOS 15 「文字大小」這項新功能來設置要單獨更改某 App 或所有 App 的文字大小，非常適合常用手機閱讀追劇的朋友或看東西很吃力的老人家做使用！更多有關 iOS 15 的新功能，可以參考這篇：iOS 15 懶人包，9 大重點功能一次看！

如何更改 iPhone 手機中單一或所有 App 文字大小？

iOS 15 新功能教學，教你如何更改單一或所有 App 文字大小！

首先請 iPhone 手機「設定」>「控制中心」，將「文字大小」功能加到控制中心。

iOS 15 新功能教學，教你如何更改單一或所有 App 文字大小！

接著我們先開啟一個你想更改文字大小的 App，小編這篇就用 LINE 來做示範，開啟 LINE App 後，我們就能從螢幕右上角往下滑開啟「iOS 控制中心」，點選「AA」圖示就會看到文字大小調整器，跟下方的「只限 LINE」與「所有 App」這兩個選項。

iOS 15 新功能教學，教你如何更改單一或所有 App 文字大小！

接著我們可以透過文字大小調整器改變字體大小，App 文字大小預設為 100%，最小為 85%，最大為 310%，小編選擇更改單一 App，所以更改後只有你的 LINE App 中的文字會變改變，其他 App 則不受影響。

iOS 15 新功能教學，教你如何更改單一或所有 App 文字大小！

若你想將一次更改所有 App 的字體大小的話，只要在 iOS 控制中心上點選「AA」然後切換到「所有 App」選項，就可以一鍵更改所有 App 的文字大小囉！對於長時間用手機閱讀追劇的朋友或看東西很吃力的老人家，可以透過以上的教學將文字放大，降低眼睛近視的風險喔！

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