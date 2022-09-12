你還記得 Club House 嗎？當時剛推出時還相當熱門，甚至沒有邀請碼不能進入，可見語音包廂的需求在市場上是迫切的，因此 Twitter 推出了致敬 Club House 的功能 Twitter Spaces，中文稱之為音訊空間，雖然台灣可能比較少人使用 Twitter 但是小編還是要來分享一下 Twitter Spaces 音檔的下載方式，今天小編要分享的是 Spaces Downloader 音訊空間下載工具，有在使用音訊空間的朋友趕快跟著小編看看如何下載吧。

首先進入 Spaces Downloader 下載頁面，然後貼上 Twitter Spaces 的網址，接著點擊下方 Preview 來預覽。

接著就可以看到該網址的音訊空間標題、建立時間、時間長度等資訊，下方輸入 Email 來產生下載連結。

輸入完 Email 後輸入收件夾收到的驗證碼，來完成驗證。

驗證完 Email 之後，就可以看到 Spaces Downloader 正在產生下載連結，因為是語音包廂，所以音檔時間長度可能都不短，有些短則 30 分鐘，長可以到 1、2 小時都有，像是小編產生一個 45 分鐘的音檔，大約等不到 1 分鐘就可以下載了。

大家也可以不用掛在網頁上等待，因為完成後它會寄送 Email 到信箱提醒我們。

按下信箱中的連結之後，點擊 MP3 Download。

點擊另開新頁面中，時間軸右邊的「...」按鈕，就可以下載 MP3 音檔啦！Spaces Downloader 連結放在下方，提供給各位需要下載 Twitter Spaces 的朋友啦。

傳送門：Spaces Downloader